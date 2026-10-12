¡Un misil balístico retrasa el inicio del partido del Al Nassr saudí en la Élite de Asia!

El diario saudí "Al-Riyadiah" reveló el motivo por el que el inicio del partido entre Al Nassr y el Neftchi uzbeko se retrasó más de un cuarto de hora, la noche del lunes, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, después de que la hora fijada para el comienzo del encuentro coincidiera con unos acontecimientos de seguridad registrados en la capital, Riad.

Según lo publicado por el diario, el portavoz de las fuerzas de la coalición anunció la interceptación y destrucción de un misil balístico lanzado por los hutíes en dirección a Riad, en un hecho que coincidió con la presencia de la afición dentro del estadio "Al-Awwal Park", que se preparaba para seguir el choque asiático.

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Con el retraso en el inicio del partido, el sistema de megafonía interna del estadio "Al-Awwal Park" dirigió un mensaje a los aficionados presentes, en el que les pedía no tener miedo ni abandonar el estadio y permanecer en sus asientos, asegurando que la situación era segura.

El mensaje tuvo como objetivo tranquilizar a los seguidores y mantener la calma en las gradas, en medio del estado de expectación que acompañó al retraso, antes de que las miradas volvieran a dirigirse al césped a la espera del comienzo del partido.

El Al Nassr se preparaba para enfrentarse al Neftchi uzbeko en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, con la intención de lograr un resultado positivo ante su afición y compensar su tropiezo en la jornada inaugural.

El retraso empañó el ambiente previo al partido, después de que la afición se viera obligada a esperar más tiempo del previsto, entre mensajes de tranquilidad dentro del estadio, antes del inicio del esperado choque continental.