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Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un ministro estadounidense: «¡Bailé de alegría tras la eliminación de Irán!»

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Declaraciones que suscitan polémica

La eliminación de Irán del Mundial 2026 provocó reacciones tras las declaraciones del ministro de Seguridad Interior de Estados Unidos, Mark Wayne Mullen, quien celebró la exclusión del país persa, avivando las tensiones políticas bilaterales.

Según la revista estadounidense «Sports Business Journal», Mullen declaró en Washington que estaba «encantado con la salida» de Irán y añadió: «No hay ningún equipo con el que hayamos tratado más que con ellos».

Añadió: «Me alegré mucho cuando obtuvieron sus visados y les dijimos que podían abandonar Estados Unidos; quizá canté una o dos canciones y bailé un poco de tanta alegría».

Moulin añadió que casi la mitad de la delegación iraní tenía vínculos directos con la Guardia Revolucionaria, lo que complicó aún más su entrada en el país.

La eliminación de Irán llegó tras una participación marcada por obstáculos logísticos y políticos: se le impidió entrar a Estados Unidos durante mucho tiempo, por lo que tuvo que entrenar en México pese a que sus partidos de grupo se jugaron en territorio estadounidense.

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Los visados de toda la delegación se otorgaron apenas días antes del torneo, y se impuso a la selección restricciones severas, como permanecer en Estados Unidos solo 24 horas los días de partido.

Ante estas circunstancias, Irán presentó una queja contra la FIFA, alegando que había sido «la selección más maltratada del Mundial» y que su participación se había desarrollado en condiciones excepcionales.

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