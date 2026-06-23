Un millón y medio de dólares separan a Trézéguet de la Liga Saudí

El fichaje del internacional egipcio Mahmoud Hassan «Trezeguet» por el Al-Riyad depende de un millón y medio de dólares, lo que podría llevarlo a la Liga Saudí.

Según el diario «Al-Riyadiah», las conversaciones entre Al-Riyad, Al-Ahly y el jugador se han estancado por una diferencia de 1,5 millones de dólares, necesarios para cerrar el traspaso en este mercado de verano.

El Riyadh negoció con el Al Ahly y el jugador, pero aún no hay acuerdo. El club saudí ofreció un millón de dólares por el traspaso, medio millón menos de lo que pide el Al Ahly.

Al-Riyad ofrece al jugador dos millones de dólares anuales, pero este pide tres. Sumando ese millón de diferencia salarial a los 500 000 que faltan al Al-Ahly, la operación está a 1,5 millones de cerrarse.

El extremo, de 31 años, tiene contrato con el Al-Ahly hasta 2030. Tras regresar al club en 2025 después de jugar en el Aston Villa y otros equipos europeos. Trezeguet se formó en las categorías inferiores del Al-Ahly antes de debutar con el primer equipo.

La pasada temporada jugó 32 partidos con el Al-Ahly, marcó 18 goles y dio una asistencia. Ahora disputa el Mundial 2026 con Egipto: entró desde el banquillo contra Nueva Zelanda y anotó el tercer tanto en la victoria 3-1.