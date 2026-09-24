Según ha sabido el diario AS de España, el jugador, cuyo nombre no ha trascendido, donó sus ganancias a las muchas personas que trabajan entre bastidores. Como agradecimiento por los esfuerzos de los empleados durante el campo de entrenamiento y el transcurso del torneo, que se prolongaron durante casi dos meses y tuvieron una parte considerable en el triunfo en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el informe, la cantidad para los jugadores y el cuerpo técnico ascendió en cada caso a alrededor de un millón de euros. En total, se repartieron a España primas récord por valor de 44 millones de euros, que la federación recibió por avanzar en cada una de las rondas y por los partidos ganados.

Según AS ese jugador quiso mantenerse en el anonimato y sigue queriéndolo, para asegurarse de que este gesto sea únicamente una muestra de agradecimiento hacia los empleados.

España, convocatoria: ¿qué jugadores son novedad?

Ahora quizá se haya producido el reencuentro, siempre que el noble donante haya vuelto a ser nominado para la convocatoria de Luis de la Fuente. En total, el seleccionador de España realizó cuatro cambios: Josep Martinez (portero, Inter de Milán), Dean Huijsen (defensa, Real Madrid), Fermin Lopez (centrocampista, FC Barcelona) y Roberto Fernandez (delantero, Espanyol de Barcelona) entraron en el equipo por Marcos Llorente (retirada), Gavi (no convocado, un partido de sanción), Joan Garcia (lesión de rodilla) y Borja Iglesias (no convocado).

En el arranque del parón internacional XXL, España se mide a Inglaterra en la Nations League el sábado; la vuelta llegará para cerrar el calendario el 6 de octubre. Entre medias, le esperan duelos con Croacia (29 de septiembre) y Chequia (3 de octubre).