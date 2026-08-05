El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, continuó sus vacaciones de verano antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027, cerca de un mes después del final de su recorrido con la selección de su país en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Ronaldo no participó en la concentración que el Al-Nassr celebró en la capital portuguesa, Lisboa, desde el pasado 19 de julio hasta su conclusión ayer martes, al recibir un descanso tras el final del Mundial.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la delegación del Al-Nassr regresa a la capital saudí, Riad, hoy miércoles, a bordo de un avión privado, tras el final de la concentración que se prolongó durante más de dos semanas.

Los jugadores dispondrán de un descanso de solo 24 horas antes de regresar a los entrenamientos el próximo viernes en el estadio Dar Al-Nassr de la capital saudí.

Sin embargo, los entrenamientos serán testigos de la continuidad de la ausencia de Ronaldo, a fin de completar las vacaciones de las que dispone desde el final de la Copa del Mundo.

"El Don" concluyó su participación en la Copa del Mundo 2026 el pasado 6 de julio, tras la derrota de Portugal ante España por un gol a cero, en los octavos de final, para comenzar sus vacaciones, que se aproximaron al mes.

Esto ocurre solo 10 días antes del comienzo de la nueva temporada, concretamente el 15 de agosto de este año, cuando el Al-Nassr se enfrente a su rival, el Al-Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Nassr, liderado por Ronaldo, busca conservar el título de la Liga saudí que conquistó la temporada pasada tras una ausencia de 7 años, además de coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.