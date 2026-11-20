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Los grandes sueños del Manchester United en el mercado de invierno han vuelto a chocar con la realidad de las cifras. Tras días de rumores sobre una gran revolución de 500 millones de libras esterlinas bajo la batuta del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, uno de los expertos financieros más destacados del fútbol ha salido a poner fin a todas estas especulaciones y ha asegurado que lo que se dice «no tiene absolutamente ninguna posibilidad» de hacerse realidad.

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Con Pochettino al mando en Old Trafford, se esperaban cambios en enero. El técnico argentino buscará imprimir su propio sello en el equipo y ver al United escapar del fantasma del descenso, ya que actualmente ocupa el decimoctavo puesto de la Premier League, en una de sus peores temporadas de la historia reciente.

Tras su llegada al club, se propagaron llamativos rumores según los cuales el United podría gastar 500 millones de libras esterlinas en enero, con la estrella del Chelsea Cole Palmer entre sus planes, en una operación que, de producirse, supondría un auténtico terremoto en el mercado de fichajes inglés.

Sin embargo, Stefan Borson, reconocido experto financiero del mundo del fútbol, se burló de esas afirmaciones y las rechazó de plano en declaraciones al portal «Football Insider».

«¿El Manchester United? Es imposible que lo hagan, ¿no? El Manchester United tiene capacidad de gasto, pero eso requeriría que los propietarios inyectaran dinero en efectivo. En cualquier caso, no hay ninguna posibilidad de que el United fiche a Cole Palmer», afirmó Borson.

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El experto financiero añadió: «Es muy improbable que el Newcastle esté interesado en vender en enero a uno de sus mejores jugadores, como Lewis Hall, que acaba de firmar un nuevo contrato, por menos de una cifra desorbitada. No creo que el Manchester United lo haga. Así que, sinceramente, no estoy de acuerdo con la mayor parte de este análisis».

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El desmentido de Borson sobre el supuesto gasto de 500 millones de libras esterlinas del Manchester United llegó después de un informe publicado en el mismo medio en el que colabora, «Football Insider», lo que otorga mayor credibilidad a su respuesta.

Brian King, exojeador del Manchester United, había declarado: «Se habla de que el Manchester United y Pochettino buscan fichar a Cole Palmer y a Lewis Hall, y quizá a otros jugadores, en enero. Tienen entre 400 y 500 millones de libras esterlinas para gastar, que es la cantidad que necesitarán invertir para devolver al Manchester United a la élite de los equipos ganadores».

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King añadió, en declaraciones recogidas por «TEAMtalk»: «O incluso a un equipo que gane el título, porque desde luego no lo ganarán este año. El Manchester United no es el nombre que Alex Ferguson construyó para el Manchester United. Fue una época dorada, el Arsenal y el Liverpool eran de los grandes equipos que le plantaban cara, fueron tiempos emocionantes y muy divertidos, pero el Manchester United de hoy no es el mismo equipo».

Pese a esta polémica, es probable que el United gaste dinero en enero para intentar mejorar su plantilla y salvar la temporada, pero las opciones de que cualquier equipo desembolse semejante cantidad en invierno parecen muy escasas, sobre todo en el caso de un club que solo obtuvo unos 150 millones de libras esterlinas el pasado verano.