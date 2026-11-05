Un mensaje y una foto de hace 8 años: Hakimi reacciona a la retirada de Ronaldo

Achraf Hakimi, estrella de la selección de Marruecos y del Paris Saint-Germain, quiso dirigir un emotivo mensaje al portugués Cristiano Ronaldo tras anunciar su retirada del fútbol internacional, recordando el encuentro que los unió en un partido del Mundial.

Hakimi publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a Ronaldo del partido entre Marruecos y Portugal en el Mundial de 2018, y la acompañó con un comentario en inglés: "Gracias por todo, Cristiano, una leyenda que permanecerá para siempre en la historia del fútbol".

La foto corresponde al enfrentamiento entre Marruecos y Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia, que terminó con victoria de la selección portuguesa por un gol a cero.

Ronaldo fue el autor del único gol del partido, tras marcar de cabeza en el minuto cuatro, dando a Portugal tres puntos importantes, mientras que la selección marroquí sufría su segunda derrota consecutiva y se despedía pronto de la competición.

El partido contó con la participación de Hakimi como titular con la selección marroquí, en una de sus primeras apariciones en el escenario mundial, mientras que Ronaldo lideraba a Portugal en su cuarta participación en una Copa del Mundo.

El final de un viaje que duró 23 años

El jugador de 41 años puso fin a una trayectoria excepcional con la selección de su país que comenzó en agosto de 2003, tras disputar 234 partidos internacionales en los que marcó 146 goles, convirtiéndose en el poseedor del récord mundial de participaciones y goles internacionales en el fútbol masculino.

Durante su etapa con Portugal, Ronaldo llevó a su país a conquistar la Eurocopa de 2016, además de dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, y también se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

La decisión de Ronaldo no significa su retirada definitiva del fútbol, ya que se limita a su recorrido internacional con Portugal, mientras continúa jugando a nivel de clubes con la camiseta del Al-Nassr saudí.

De este modo, una de las mayores leyendas del deporte cierra un capítulo que se extendió por más de dos décadas con la selección de su país, dejando tras de sí récords y logros que permanecerán presentes en la historia del fútbol.