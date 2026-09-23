Mohamed Kanno, estrella de la selección de Arabia Saudí, envió un mensaje tranquilizador a la afición saudí sobre el estado de salud del portero Nawaf Al Aqidi, que abandonó lesionado el partido ante Kuwait en el debut de los Halcones en la Copa del Golfo "Golfo 27".

El estadio Al Inmaa vivió una noche difícil para el joven guardameta, después de que cayera al suelo tras una fuerte y doble colisión con el delantero de la selección de Kuwait Mohamed Daham y su compañero de selección Muteb Al Harbi, en el marco de los encuentros de la primera jornada de la fase de grupos, lo que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo y dar entrada al experimentado portero Mohamed Al Owais.

Tras el final del encuentro, que Arabia Saudí resolvió con un gol a cero anotado por Hammam Al Hammami después de un balón preciso que acabó en las mallas, Kanno habló con los periodistas para desvelar las últimas novedades.

Kanno declaró, en unas breves palabras a los medios recogidas por el sitio saudí "Al Maidan Al Riyadi": "Nawaf Al Aqidi está bien, tiene una lesión en el codo y le haremos un seguimiento más detallado".

Las palabras del centrocampista sirvieron para calmar el estado de preocupación que se apoderó de la concentración saudí tras la aparatosa caída, en un momento en el que la selección de Arabia Saudí logró una valiosa victoria en el inicio del camino, a la espera de lo que revelen las pruebas médicas definitivas sobre el tiempo que Al Aqidi estará ausente del torneo.

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