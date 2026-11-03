Tras celebrar su gol en el minuto 54 junto a sus compañeros, Karl no quiso dejar pasar la oportunidad de responder a sus críticos. La joya ofensiva del Bayern se llevó ambas manos a las orejas e hizo un gesto de «bla, bla». Como diciendo: «Vuestras habladurías no me interesan».

En teoría, Karl podría haberse referido, entre otros, a Uli Hoeneß, presidente de honor del FCB y patriarca del club. Al fin y al cabo, él había contribuido a iniciar los recientes debates públicos sobre el jugador de 18 años cuando, en una entrevista concedida hace poco a Welt am Sonntag , dijo sobre Karl: «Me he propuesto mantener una conversación seria con él». Karl «todavía está muy lejos de ser una superestrella; los jugadores jóvenes necesitan humildad. Las comparaciones con Olise evidentemente no le hacen bien: aún hay un mundo de diferencia entre ellos. [...] Los jugadores jóvenes también necesitan presión. Por ejemplo, no sé si a Lennart Karl le hace bien que siempre se le abrace».

Además, Bild informó recientemente de que, dentro del FCB, Hoeneß no sería el único a quien le molestaría el «estilo de vida glamuroso» de Karl, como lo describe el diario sensacionalista. En medio de un pequeño bache deportivo en las últimas semanas, completamente normal a la edad de Karl, se intensificaron los debates en los medios sobre el internacional alemán, que ha disputado cuatro partidos con la selección.

¿Qué dijo Michael Ballack sobre el trato del FC Bayern a Lennart Karl?

Su representante, Michael Ballack, defendió entonces a Karl en torno al gran partido contra el Borussia Dortmund del pasado fin de semana, pero con ello también contribuyó a que no cesaran los titulares sobre su representado. «Que Uli Hoeneß critique su imagen pública es legítimo. Pero también está claro que, al hacerlo, convierte públicamente a Lennart en un blanco», afirmó Ballack en DAZN al reprochar a los dirigentes del Bayern su trato a Karl. También arremetió contra el director deportivo del FCB, Max Eberl. «Que ahora, cuando el rendimiento de Lennart vuelve a mejorar claramente, le atribuya un bache deportivo, aderezado con errores, resulta incomprensible por el momento elegido y, cuanto menos, cuestionable por su contenido», añadió Ballack.

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Como era de esperar, tras el partido contra el BVB preguntaron a Eberl por las declaraciones de Ballack y este también se mostró desconcertado por la doble función del exfutbolista de 50 años: «No sé si lo dijo como experto de DAZN o como representante del jugador», replicó Eberl con ironía. En Sky explicó: «Sinceramente, me parece difícil mantener ahora una disputa a través de los medios». Sobre la situación deportiva de Karl, subrayó: «Sabíamos que su desarrollo también podía sufrir algún bache. Y no hemos dicho otra cosa. Se ve que vuelve a mejorar y que va por el buen camino. Me impresiona cómo este joven deja todo eso a un lado. Eso es lo que he dicho desde el Bayern de Múnich».

Después de perderse el Mundial por una rotura de un fascículo muscular en el muslo, sufrida poco antes del comienzo del torneo, a Karl le costó entrar en la temporada. Sin embargo, en los últimos partidos el rendimiento del centrocampista ofensivo volvió a mejorar claramente, con el importante gol contra el Atlético como culminación, por ahora.