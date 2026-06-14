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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un mensaje motivador de la estrella marroquí tras el partido contra Brasil

Brazil vs Marruecos
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A. Bouaddi
Brasil
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EE. UU.

Un gol de Taq complica al equipo de Ancelotti

La estrella marroquí Ayoub Bouadi valoró el empate 1-1 ante Brasil en el debut del Mundial 2026.

Marruecos se adelantó en el 21' por medio de Bounou, y Vinicius empató en el 32'.

Bouadi brilló y complicó a las estrellas brasileñas en el medio.

Tras el partido, Bouadi publicó en X: «Mantengamos esta mentalidad. Esto es solo el principio».

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Bouadi, que cambió su nacionalidad deportiva de Francia a Marruecos el mes pasado, debutó oficialmente con los Leones del Atlas tras jugar tres amistosos bajo la dirección de Mohamed Wahbi.

El próximo sábado enfrentará a Escocia y el jueves 25 a Haití, ambos duelos correspondientes al Grupo C.

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