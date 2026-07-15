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Un mensaje inspirador y dos fotos: Hakimi rompe su silencio tras la decepción marroquí

Francia vs Marruecos
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A. Hakimi
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Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, habló tras la eliminación de los Leones del Atlas en el Mundial 2026.

Marruecos cayó 0-2 ante Francia en cuartos y quedó eliminado.

El jugador publicó en su cuenta de Instagram dos fotos: una de él tras el partido y otra del grupo.

El jugador del París Saint-Germain escribió: «Las grandes naciones no se definen por una sola derrota, sino por todo lo que han construido a lo largo de la historia».

Y añadió: «Marruecos sigue escribiendo su historia, y lo mejor aún está por llegar… Dios, la patria, el rey».

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Tras su cuarto puesto en 2022, el mejor resultado árabe y africano, Marruecos soñaba con llegar lejos en 2026.

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