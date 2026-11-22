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Gerard Martín, defensa del Barcelona, solo había marcado un gol con la camiseta del conjunto catalán. Fue el 2 de marzo de 2025, cuando soltó un disparo con la pierna izquierda que allanó el camino hacia la victoria por 4-0 ante la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

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Sin embargo, el gol que marcó de cabeza ante el Villarreal, y que encendió la chispa de la remontada y de la victoria por 3-2, fue el primero que logra en el Spotify Camp Nou.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Gerard Martín, que afirmó: «Fue una sensación especial. Es mi segundo gol con el Barcelona, pero marcar en el Camp Nou lo hace diferente».

Y continuó: «Además, el gol fue importante para iniciar la remontada. No pude celebrarlo de verdad porque todavía íbamos por detrás, pero estoy muy feliz de haber marcado aquí».

Sobre el partido, comentó: «Son tres puntos muy importantes, pero empezamos el partido perdiendo 0-2 y parecía que no iba a ser nuestro día. Aun así, sabíamos que éramos capaces de darle la vuelta y no nos rendimos».

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Y añadió: «El mal arranque fue responsabilidad nuestra. Sabíamos que, teniendo en cuenta el horario del partido, el viento y que volvíamos del parón internacional, no podíamos salir tan desconcentrados. Pero si queremos ganarlo todo, tenemos que tener la mentalidad necesaria para remontar».

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El entrenador Hans Flick interrumpió una entrevista televisiva para elogiarlo, no solo por su gol, sino también por dos intervenciones defensivas decisivas.

Gerard respondió así a los elogios de su técnico: «Significa mucho para mí saber que el entrenador ve el trabajo que hago y lo valora. Me esfuerzo mucho para estar preparado para este tipo de momentos y creo que puedo seguir creciendo y ayudar al equipo».

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Gerard Martín también habló del apoyo de la afición: «Empezamos mal el partido, pero después de que marcaran el segundo gol empezamos a jugar mucho mejor. En el vestuario, en el descanso, nos dijimos que teníamos que seguir jugando de la misma manera, porque los goles acabarían llegando».

Y añadió: «Los aficionados estuvieron increíbles en la segunda parte. Nos empujaron hacia adelante, nos ayudaron a mantener la fuerza y el ritmo, y al final completamos la remontada».

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Sobre la lucha por el título de LaLiga, señaló que «cada partido es decisivo, todos valen tres puntos y sabemos lo importante que es eso. De aquí a final de temporada, sencillamente no podemos permitirnos perder ningún punto».