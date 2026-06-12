Un mensaje en clave... El agente de Salah aumenta el misterio sobre su próximo paso

Ante los rumores sobre la salud y el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool, su agente, Rami Abbas, publicó un breve comunicado que aclara las especulaciones.

Elcapitán de la selección egipcia había anunciado en redes que dejará los Reds en 2025-2026, tras nueve temporadas.

Abbas tuiteó: «Mohamed está bien, y ni él ni yo discutimos planes futuros con extraños; ambos protegemos nuestra privacidad».

Y añadió: «Es posible que la gente pregunte y reciba una respuesta educada, pero eso es todo», confirmando que ni el jugador ni su equipo técnico revelarán detalles de su próxima etapa.

Su declaración llega cuando medios locales e internacionales especulan sobre el futuro del egipcio, quien brilla con el Liverpool y atrae el interés de grandes clubes europeos.

Salah suele manejar con calma sus asuntos profesionales y prefiere centrarse en su rendimiento en el campo, alejado del revuelo mediático.