Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Egypt-vs-Russia-New-Capital-CupAFP

Traducido por

Un mensaje en clave... El agente de Salah aumenta el misterio sobre su próximo paso

Fichajes
M. Salah
Liverpool
Egipto
World Cup
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
Bélgica
EE. UU.

Rami Abbas pone fin a las especulaciones

Ante los rumores sobre la salud y el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool, su agente, Rami Abbas, publicó un breve comunicado que aclara las especulaciones.

Elcapitán de la selección egipcia había anunciado en redes que dejará los Reds en 2025-2026, tras nueve temporadas.

Abbas tuiteó: «Mohamed está bien, y ni él ni yo discutimos planes futuros con extraños; ambos protegemos nuestra privacidad».

Y añadió: «Es posible que la gente pregunte y reciba una respuesta educada, pero eso es todo», confirmando que ni el jugador ni su equipo técnico revelarán detalles de su próxima etapa.

Su declaración llega cuando medios locales e internacionales especulan sobre el futuro del egipcio, quien brilla con el Liverpool y atrae el interés de grandes clubes europeos.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Egipto crest
Egipto
EGY

Salah suele manejar con calma sus asuntos profesionales y prefiere centrarse en su rendimiento en el campo, alejado del revuelo mediático.

Anuncios