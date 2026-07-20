Lionel Messi, capitán de Argentina, rompió su silencio tras perder la final del Mundial 2026 ante España 1-0. La derrota frustró el sueño del “Tango” de revalidar el título, pero no ha mermado el orgullo del capitán por la actuación de su equipo en el torneo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador reconoció que el dolor de la derrota durará, pero destacó el orgullo por el recorrido del equipo.

Messi escribió: «El dolor es enorme, y esta herida tardará en curarse. Pero también me quedo con lo bueno: los partidos que remontamos, los momentos inolvidables y el apoyo de todo un país que, junto al trabajo de este equipo, nos ha devuelto a la élite».

El capitán de Argentina añadió: «Ahora es difícil dimensionar lo conseguido, pero este equipo ha llegado a dos finales del Mundial seguidas, algo de lo que estar orgullosos. Gracias desde el fondo de mi corazón por cada mensaje y palabra de apoyo. Otra vez unimos al país y compartimos el orgullo de ser argentinos».

Finalmente, felicitó a España por su triunfo: «También quiero felicitar a España por haber ganado el torneo».