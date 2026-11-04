Tras marcar en el minuto 54 de la sorprendentemente cómoda victoria a domicilio del Bayern de Múnich por 2-0 el martes por la noche y celebrar primero el gol junto a sus compañeros, Karl no dejó pasar la ocasión de responder a sus críticos. Con ambas manos junto a las orejas, la perla ofensiva del Bayern hizo un gesto de «bla, bla». Su mensaje era claro: no me interesa lo que digáis.

Karl ya había hecho antes gestos de celebración similares, con mensajes en el fondo parecidos, que habían suscitado dudas.

Por ejemplo, a finales del año pasado, tras sus goles contra el Mainz y el Sporting de Lisboa. Entonces hizo chocar los dedos de ambas manos, con las palmas vueltas hacia él, aunque quizá se las estuviera frotando. Después se llevó el índice derecho a los labios. Unas semanas más tarde, marcó tras entrar como suplente contra el 1. FC Colonia y, a continuación, Karl hizo primero gestos para pedir calma al estilo de Cristiano Ronaldo, luego posó con los brazos cruzados al modo de Kylian Mbappé frente a la grada visitante y, mientras volvía a su campo, señaló sonriente con el índice levantado hacia el banquillo y después se tocó una muñeca como si llevara un reloj imaginario.

«Tiene a muchos amigos en el banquillo, todos jóvenes. Creo que estaba hablando con sus amigos. Son todos chavales, quizá todavía no tengan reloj y tengan que comprarse uno. No lo sé», especuló entonces Vincent Kompany entre risas. Sus celebraciones de gol también han causado malestar, como cuando tuvo que disculparse por dirigirse de forma provocadora hacia la grada local tras marcar hace unas semanas contra el SV Elversberg.

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¿Fue por Uli Hoeneß la celebración de Lennart Karl contra el Atlético de Madrid?

Sin embargo, el martes por la noche en Madrid, su llamativa celebración volvió a producirse en un contexto delicado.

Porque, en teoría, Karl podría haber dirigido el gesto, entre otros, al presidente de honor y figura de referencia del Bayern, Uli Hoeneß. Al fin y al cabo, Hoeneß había contribuido a desencadenar los recientes debates públicos sobre el futbolista de 18 años al declarar hace poco en una entrevista con Welt am Sonntag sobre Karl: «Me he propuesto tener una conversación seria con él». Karl «todavía está muy lejos de ser una superestrella; los jugadores jóvenes necesitan humildad. Las comparaciones con Olise obviamente no le hacen bien, todavía hay un mundo de diferencia entre ellos. [...] Los jugadores jóvenes también necesitan presión. No sé, por ejemplo, si a Lennart Karl le hace bien que uno se limite siempre a arroparlo».

Además, Bild informó recientemente de que Hoeneß no sería el único dentro del Bayern al que le molesta el «estilo de vida glamuroso» de Karl, como lo describe el tabloide. En medio de un pequeño bache deportivo en las últimas semanas, completamente normal a la edad de Karl, los debates en los medios sobre el internacional alemán en cuatro ocasiones se intensificaron recientemente.

¿Qué dijo Michael Ballack sobre el trato del Bayern de Múnich a Lennart Karl?

Su representante, Michael Ballack, defendió a Karl con motivo del gran partido contra el Borussia Dortmund del pasado fin de semana, aunque con ello también contribuyó a que no cesaran los titulares sobre su representado. «Que Uli Hoeneß critique esa imagen pública es legítimo. Pero también está claro que, con ello, convierte públicamente a Lennart en un blanco de las críticas», declaró Ballack a DAZN al reprochar a los dirigentes del Bayern su trato a Karl. También arremetió contra el director deportivo del club, Max Eberl. Que este «ahora, después de que el rendimiento de Lennart haya vuelto a mejorar claramente, diga que atraviesa un bache deportivo y lo adorne con errores resulta incomprensible por el momento elegido y, como mínimo, cuestionable en cuanto al contenido», añadió Ballack.

Como era de esperar, tras el partido contra el BVB preguntaron a Eberl por las declaraciones de Ballack, quien también se mostró desconcertado por el doble papel del exjugador de 50 años: «No sé si lo dijo como experto de DAZN o como representante del jugador», replicó Eberl con sorna, antes de explicar en Sky: «Sinceramente, me parece difícil mantener ahora una disputa a través de los medios». Sobre la situación deportiva de Karl, subrayó: «Sabíamos que su evolución también podía sufrir algún bajón. Y no hemos dicho nada más. Se ve que vuelve a ir a mejor y que está en el buen camino. Me impresiona cómo este joven deja todo eso a un lado. Eso es lo que dije como representante del Bayern de Múnich».

Después de perderse el Mundial por un desgarro de un fascículo muscular en el muslo que sufrió poco antes del inicio del torneo, a Karl le costó encontrar su sitio al comienzo de la temporada. Sin embargo, el rendimiento del centrocampista ofensivo ha vuelto a mejorar claramente en los últimos partidos, con su importante gol contra el Atlético como punto culminante, por ahora.

Por qué a Mats Hummels le molesta la celebración de Lennart Karl

Después del partido, en el que Karl fue sustituido en el minuto 68, el campeón del mundo Mats Hummels habló de su celebración y recalcó que le molesta bastante. «Últimamente lo vemos demasiado a menudo», afirmó Hummels como comentarista de Prime Video, antes de expresar su incomprensión: «Las críticas forman parte del fútbol. Ganas tanto dinero porque hay mucha gente que habla de ello».

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Al exinternacional alemán también le molesta que Karl sea un mal ejemplo para los futbolistas de las categorías inferiores con este tipo de celebraciones. «Mi hijo tiene ocho años y, en los partidos de sus equipos, ya veo a niños hacer esa celebración porque últimamente aparece muy a menudo», señaló Hummels. «Le prohíbo a mi hijo hacerla. Pero, por lo demás, ha sido una gran respuesta de Lennart Karl y del Bayern de Múnich».

Por su parte, el capitán del Bayern, Manuel Neuer, ya recuperado, dejó claro: «No hay nada que discutir ni nada de lo que hablar». Añadió que el abrazo colectivo de los jugadores del Bayern tampoco respondía a ningún motivo especial: «Lenny es una parte muy importante del equipo. Forma parte del grupo y por eso nos alegramos con él. Siempre le deseamos el mejor partido y grandes actuaciones. Hoy lo ha vuelto a demostrar».

Konrad Laimer, que marcó en el minuto 74 el gol que estableció el 2-0 definitivo para el campeón alemán, dijo por su parte en Prime Video sobre la celebración de Karl: «Me alegro por el chico. Mantiene la calma y trabaja duro. Hoy ha tenido su recompensa; además, ha sido un gol trabajado. Baja, recupera el balón y acaba metiéndolo como puede». Karl es joven y aún tiene que «aprender y dar pasos. Va por muy buen camino. Tiene una gran carrera por delante», pronosticó el austriaco.

Laimer celebró su propio gol, extraordinario, simplemente con los brazos abiertos. Quizá Karl debería tomarlo como ejemplo si quiere evitar problemas.