Una carta abierta que arremete contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, ha provocado una división pública en el fútbol asiático, después de que Catar anunciara su rechazo a la postura de la Confederación Asiática y exigiera aclaraciones urgentes sobre quién la autorizó a hablar en nombre de sus miembros.

La crisis dejó al descubierto una clara fractura en la casa asiática en un momento decisivo de la lucha por el futuro de la presidencia de la FIFA, en el que Infantino, que aspira a la reelección el próximo año, se enfrenta a una rebelión sin precedentes liderada por tres de las mayores confederaciones continentales del mundo.

La Confederación Asiática de Fútbol se había sumado el lunes a la Unión Europea de Fútbol (UEFA) y a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) en un ataque conjunto en el que exigieron la dimisión de Infantino, tras el fracaso de su intento de atraer inversiones privadas a los torneos de la FIFA, encabezados por el Mundial.

Una carta airada desde Doha

En respuesta, el presidente de la Federación Catarí de Fútbol, Hamad bin Khalifa Al Thani, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Asiática y del Consejo de la FIFA, envió una carta de tono contundente al presidente de la Confederación Asiática, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que fue publicada por la agencia Reuters.

Al Thani afirmó en su carta: "En primer lugar, hay que asegurarse de que exista una opinión colectiva; no se puede presumir ni imponer con un simple anuncio".

El presidente de la Federación Catarí exigió que se aclarara la naturaleza de las consultas que se llevaron a cabo dentro de la Confederación Asiática y sobre qué base se consideró autorizada para hablar en nombre de las 47 federaciones miembro.

Y añadió: "No se me consultó, ni a la Federación Catarí ni a mí personalmente, ya fuera de manera formal o informal, antes de emitir el comunicado. No se dio ningún aviso previo, no se distribuyó ningún borrador y no se ofreció ninguna oportunidad de comentar su contenido ni de contribuir a él antes de publicarlo públicamente en nombre de la Confederación Asiática y en representación de sus miembros".

División asiática y apoyo árabe a Infantino

Este movimiento revela profundas divisiones dentro de la Confederación Asiática en un momento decisivo.

El desafío catarí llega apenas unas horas después de que seis presidentes de federaciones árabes, entre ellas Catar y Marruecos, anfitrión del Mundial 2030, anunciaran su pleno apoyo a Infantino el jueves, en medio de la crisis que siguió al fracaso de la propuesta de inversión privada.

Entre los seis firmantes hay cuatro miembros del Consejo de la FIFA: Hamad bin Khalifa Al Thani, de Catar; Hani Abo Rida, de Egipto; Fouzi Lekjaa, de Marruecos; y Ahmed Ould Yahya, de Mauritania.

Los presidentes de las seis federaciones expresaron en su comunicado su "profundo reconocimiento a los continuos esfuerzos de Infantino por impulsar el fútbol a nivel mundial, ampliar las oportunidades en todas las regiones y reforzar el papel del deporte para acercar a los pueblos y las sociedades".

Infantino había propuesto separar los derechos comerciales del Mundial y vender el 20 % de ellos a inversores del sector privado con el objetivo de recaudar unos 4.200 millones de dólares, antes de verse obligado a dar marcha atrás con el proyecto por completo tras la tormenta que desató dentro de las confederaciones continentales.