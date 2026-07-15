Un mensaje contundente para Marruecos... El presidente de la Federación Española estalla por la final del Mundial de 2030

Rafael Lozano, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha reavivado la polémica sobre la sede de la final del Mundial 2030 al enviar un mensaje contundente a Marruecos: España lidera la organización de esta edición histórica y rechaza cualquier duda sobre su papel.

Marruecos, España y Portugal acogerán la fase final del Mundial 2030, pero la sede de la final aún no está decidida: España quiere el Bernabéu y Marruecos el nuevo estadio Hassan II de Casablanca.

En declaraciones al diario portugués «A Bola», Lozan mostró su malestar por las informaciones que dan más opciones a Marruecos y afirmó: «A veces me enfado cuando veo que España lidera este Mundial, el del centenario, y luego surgen dudas. No debería haber ninguna duda sobre el papel de España».

Y añadió: «No es bueno que la candidatura conjunta se vea debilitada por hablar de cosas como estas», en referencia a la polémica en torno al estadio que acogerá la final.

Además, criticó el momento en que se difundieron las noticias sobre la candidatura marroquí, pues coincidió con los partidos de clasificación para el Mundial 2026 de España y Marruecos, lo que, a su juicio, avivó la competencia mediática.

Pese a la polémica, Lozán reafirmó la posición de España como líder del proyecto y reiteró: «Ya lo he dicho antes: España lidera este Mundial».

Sus palabras llegan cuando crecen las especulaciones sobre la sede de la final de 2030, pues la FIFA aún no se ha pronunciado, mientras el Santiago Bernabéu y el futuro estadio Hassan II compiten por el partido decisivo.

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