Un mensaje contundente del seleccionador de Haití antes del partido contra Brasil

Sébastien Mini, seleccionador de Haití, admitió la dificultad de enfrentar a Brasil, pero destacó que su equipo tiene el coraje y la ambición para sorprender en la segunda jornada del Grupo 3 del Mundial 2026.

Haití, de regreso al torneo por primera vez desde 1974, cayó 1-0 ante Escocia en su debut, con gol de John McGinn en la primera parte. A pesar de la derrota, el equipo caribeño mostró dignidad y casi empata en el 85’ con un cabezazo de Frantzdi Pierro que rozó el poste.

Ahora se prepara para desafiar a Brasil, pentacampeona del mundo, en un encuentro que podría ser la gran sorpresa del torneo si los caribeños ganan.

«Debemos correr más que contra Escocia», afirmó Mini en rueda de prensa, según «Reuters». «En partidos así no tenemos nada que perder y todo que ganar».

Y añadió: «Han pasado 52 años desde la última participación de Haití en un Mundial, y ahora nos enfrentaremos a Brasil. Debemos estar a la altura de las expectativas de nuestra afición y darlo todo sobre el terreno de juego».

Y concluyó: «Es un gran honor estar aquí y queremos hacer sentir orgulloso al pueblo haitiano».

El técnico insistió en que la derrota inicial no afecta sus ambiciones y que el plantel ha demostrado merecer estar entre las mejores selecciones.

«No ganamos a Escocia, pero demostramos que merecemos estar aquí», insistió. «Nuestro objetivo sigue siendo pasar a la siguiente ronda y representar con dignidad al fútbol haitiano».

El técnico concluyó: «Queremos demostrar que merecemos una plaza, aunque sea como terceros».

Mini concluyó: «Si vencemos a Brasil, será una locura en Haití. Ser haitiano implica muchos retos, pero el fútbol siempre ofrece un motivo para soñar. Jugar contra Brasil en el Mundial es el sueño de cualquier jugador o entrenador».