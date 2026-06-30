Un mensaje contundente de Hafiz Draji tras la épica victoria de Marruecos ante Holanda

El comentarista argelino Hafiz Daraji celebró el pase de Marruecos a octavos del Mundial 2026 tras ganar 3-2 en penaltis a Holanda. El encuentro, disputado en el estadio de Monterrey (México) en los dieciseisavos de final, terminó 1-1 tras la prórroga.

Holanda se adelantó en el 72’ con gol de Cody Gakpo, pero Marruecos igualó en el 90+1’ gracias a Issa Diop, forzando la prórroga. y se definió en los penaltis, donde la suerte sonrió a los Leones del Atlas.

En su cuenta de «X», Draji escribió: «Merecida clasificación de Marruecos a octavos y sorpresa holandesa, pocas horas después de la alemana».

Y añadió: «Una vez más, el fútbol demuestra que no se rige por los nombres ni por la historia de las selecciones, sino que premia a quienes luchan y se lo ganan sobre el terreno de juego... Enhorabuena a la selección marroquí y a su afición por alcanzar merecidamente los octavos de final».

Con esta victoria, Marruecos avanza y se medirá a Canadá en octavos, tras su triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica.