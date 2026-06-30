«Un mensaje con múltiples significados». El primer ministro de los Países Bajos rinde homenaje a Marruecos pese a la despedida de los molinos de viento

Rob Jetten, primer ministro neerlandés, reaccionó a la clasificación de Marruecos a octavos del Mundial 2026 tras ganar 3-2 en penaltis a Países Bajos. tras terminar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate (1-1), en el partido disputado en el estadio de Monterrey, México, correspondiente a la ronda de 32.

Holanda se adelantó en el 72’ con gol de Cody Gakpo, pero Marruecos igualó en el 90+1’ por medio de Issa Diop, forzando la prórroga. y en la que la suerte sonrió a los Leones del Atlas.

Tras el partido, Gieten publicó en su cuenta de «X»: «Tras un emocionante partido entre la selección de los Molinos y los Leones del Atlas, la aventura de Holanda en el Mundial ha llegado a su fin. Ha sido maravilloso ver cómo el deporte une a la gente y cómo la afición holandesa, en toda su diversidad, se ha ganado el corazón de todos con sus multitudinarias manifestaciones».

También fue hermoso ver cómo la mayoría de la comunidad marroquí en los Países Bajos celebró con alegría la victoria de su selección y cómo compañeros y rivales unieron fuerzas para apoyar a Cody Gakpo en este momento difícil para él y su familia. Gracias a la selección de los Molinos y mucha suerte a los Leones del Atlas en lo que queda de torneo y en su próximo partido contra Canadá».

Con este triunfo, Marruecos avanza a octavos y se medirá a Canadá, que avanzó tras vencer 1-0 a Sudáfrica.