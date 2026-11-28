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Un medio senegalés ha desvelado una sorpresa sobre el recurso que se espera de la Real Federación Marroquí de Fútbol contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

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En contra de lo anunciado por la Real Federación Marroquí, el medio senegalés «SeneNews» asegura que la federación todavía no ha decidido de forma definitiva si presentará un recurso ante el Tribunal Federal suizo contra el fallo del TAS sobre la final continental.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó el pasado martes, en la ciudad suiza de Lausana, su fallo sobre la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la final del torneo.

El tribunal decidió estimar la apelación senegalesa y anular la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que había declarado a Senegal perdedor por 0-3 y había otorgado el título a la selección marroquí. De este modo, restableció el resultado del partido, que terminó con victoria de Senegal por 1-0 tras la prórroga.

La decisión del Comité de Apelación africano, emitida en marzo de 2026, llegó a su vez tras un recurso de la Real Federación Marroquí contra la primera resolución, dictada a finales de enero. Desde entonces, el caso de la final se ha adentrado en un enrevesado proceso jurídico entre los distintos organismos deportivos.

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Marruecos no cierra la puerta al recurso

En un comunicado publicado el mismo día del fallo del TAS, la Real Federación Marroquí confirmó que había tomado nota de la decisión y subrayó su intención de recurrir a todas las vías legales disponibles. Además, expresó su sorpresa y su desacuerdo por que no se tuviera en cuenta una de las peticiones que había presentado durante el proceso.

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Antes de que se conociera el fallo, la federación había denunciado un «hecho» que, según afirmó, podría haber influido en el desarrollo del caso.

Según una fuente cercana a la federación, uno de los árbitros encargados de examinar el expediente mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, lo que suscitó dudas en el lado marroquí sobre la independencia y la imparcialidad de ese árbitro.

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Este asunto ya había salido a la luz antes del fallo, después de que varias informaciones señalaran que la federación marroquí había planteado ante las instancias competentes una supuesta llamada telefónica entre un miembro del panel arbitral y el presidente de la federación senegalesa. Por otro lado, han circulado versiones que niegan que hubiera irregularidad alguna, por lo que este punto sigue en disputa y no puede considerarse un hecho probado sin una resolución judicial o procesal definitiva al respecto.

El Tribunal Federal, la última parada

El Tribunal Federal suizo es la última vía judicial de la que dispone el lado marroquí para impugnar el fallo del TAS, aunque su margen de actuación es muy diferente al de un tribunal de apelación ordinario.

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El Tribunal Federal no revisa el fondo del litigio ni los hechos deportivos del partido, sino que examina motivos procesales y jurídicos muy concretos. Si admite el recurso, puede anular el fallo del TAS y devolver el caso al tribunal deportivo para que lo examine de nuevo.

Según una explicación jurídica publicada por Médias24, el recurso ante el Tribunal Federal se basa en supuestos concretos recogidos de forma taxativa en el artículo 190 de la Ley suiza de Derecho Internacional Privado, entre ellos una irregularidad en la composición del panel arbitral, que este se haya excedido en su competencia, la vulneración del derecho de las partes a la defensa y a ser oídas o la contravención del orden público. Además, en principio, el recurso no suspende automáticamente los efectos del fallo del TAS.

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Según las normas que regulan este procedimiento, el plazo habitual para presentar el recurso es de 30 días a partir de la notificación del fallo completo, lo que significa que la Real Federación Marroquí dispone de tiempo para tomar su decisión definitiva sobre el siguiente paso.

Una decisión aún sin tomar en la federación

Mientras algunas voces en el entorno marroquí apuntan al deseo de cerrar el expediente y pasar página de la final, la postura oficial de la federación sigue siendo no cerrar ninguna de las vías legales a su alcance.

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Por lo tanto, hablar de la presentación de un recurso marroquí ante el Tribunal Federal suizo como algo seguro no refleja la situación actual, ya que hasta ahora no se ha anunciado oficialmente la interposición de un recurso de este tipo.

La pelota está ahora en el tejado de la Real Federación Marroquí, que deberá decidir si continúa su batalla legal ante la justicia suiza o si acepta el fallo del TAS, que devolvió el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Senegal tras meses de disputa que comenzaron en los despachos de la Confederación Africana de Fútbol.