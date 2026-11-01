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TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un medio madridista responde con contundencia a la polémica del penalti de Mbappé: "¿No visteis lo que pasó hace dos temporadas?"

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

¿Cuál es la historia?

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Las decisiones arbitrales en el duelo entre el Real Madrid y el Racing de Santander volvieron a entrar en el terreno de la polémica, después de que el portal "Defensa Central", próximo al club blanco, revelara las quejas en el seno del Real Madrid por no haberse señalado un penalti a favor de Yan Diomandé, minutos antes del penalti que recibió Kylian Mbappé y que suscitó amplias protestas.

El portal explicó que la jugada ocurrió en el minuto 5, cuando Diomandé se internó por la banda izquierda hacia el área, envió un balón al centro y, a continuación, cayó al suelo tras sufrir una zancadilla, señalando que el árbitro Munuera Montero no pitó falta, y que tampoco intervino el videoarbitraje "VAR" para revisar la acción.

Añadió que Diomandé sufrió una lesión como consecuencia del contacto y permaneció sobre el terreno de juego varios minutos, mientras que la jugada no recibió la misma atención que la que tuvo el penalti señalado a favor de Mbappé en el minuto 11, con el que el Real Madrid abrió el marcador camino de una victoria por tres goles a cero.

"Defensa Central" indicó que el Racing protestó con fuerza el penalti de Mbappé, al considerar que el contacto que sufrió el delantero francés no fue suficiente para derribarlo, pero estimó, por otro lado, que ignorar la zancadilla que sufrió Diomandé minutos antes representa otra acción arbitral que debería haberse pitado a favor del conjunto blanco.

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El Real Madrid recuerda la jugada de Camavinga y Budimir

La objeción del portal no se detuvo en la jugada de Diomandé, sino que trajo a colación una acción arbitral anterior que sufrió el Real Madrid, cuando le señalaron un penalti en contra tras una entrada de Eduardo Camavinga sobre el delantero Budimir en el estadio "El Sadar", hace dos temporadas, durante un partido que perdió el conjunto blanco.

El portal consideró que ambas acciones son similares, preguntándose por qué se pitó el penalti en la jugada de Camavinga, frente a ignorar la entrada sobre Diomandé ante el Racing, y señaló además que el canal oficial del Real Madrid volvió a poner el foco sobre aquella jugada para comparar las dos decisiones.

"Defensa Central" concluyó que la polémica en torno al penalti de Mbappé no debería ocultar, desde su punto de vista, la jugada de Diomandé que la precedió, al considerar que el partido vivió una acción en la que se pitó un penalti a favor del Real Madrid, mientras que no se pitó otra a favor del mismo equipo antes.

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, respondió con contundencia a sus recientes decepciones ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, así como a no haber ganado el Balón de Oro 2026, después de ofrecer una actuación excepcional ante el Deportivo Alavés, en la que marcó dos goles y dio otro, confirmando su capacidad para recuperar su brillo y continuar con sus destacados números con la camiseta del conjunto catalán.

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