La presión ha ido en aumento en los pasillos del Al-Hilal en los últimos días, ante la sucesión de lesiones que han afectado a varias estrellas del equipo, lo que ha dado pie a una oleada de polémicas y acusaciones dirigidas al técnico italiano Simone Inzaghi por su papel en esta crisis, tanto en lo que respecta al método de preparación física como a las cargas de entrenamiento, en un momento crucial de la temporada en el que «El Líder» necesita que sus jugadores estén al cien por cien.

El Al-Hilal ha sufrido esta temporada una serie de lesiones consecutivas, la última de las cuales ha sido la del astro francés Karim Benzema, además del capitán saudí Salem Al-Dossari, lo que ha agravado la preocupación dentro del equipo, especialmente ante la repetida ausencia de jugadores clave en un momento decisivo de la competición.

En este contexto, el médico saudí Rakan Al-Wabel, especialista en lesiones deportivas, comentó durante su intervención en el programa «Al-Muntasif» que la situación actual suscita mucha preocupación, afirmando: «Estamos hablando de más de nueve bajas por lesión, una cifra muy elevada que, según los criterios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Unión Europea, apunta a la existencia de claros indicadores de riesgo dentro del sistema».

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Y añadió: «Los estudios confirman que si el número de lesiones supera los cinco jugadores por cada 1000 horas de práctica, ya sea en partidos o en entrenamientos, esto significa que existe un verdadero desajuste, que puede estar en la gestión médica o en el cuerpo técnico, o ser consecuencia de las elevadas cargas de entrenamiento».

Aclaró que la escuela italiana, especialmente la tradicional, a la que pertenece el estilo de Inzaghi, se basa en la presión alta y el aumento de las cargas físicas, lo que aumenta la probabilidad de lesiones musculares, señalando que la mayoría de estas lesiones se clasifican bajo lo que se conoce como «pico de carga» , es decir, el aumento repentino de la carga física, algo que también se repite con el entrenador Jorge Jesus, quien aplica un enfoque similar en los entrenamientos.

Enzagi ha sido objeto de duras críticas en los últimos tiempos debido al bajón en los resultados, siendo el último de ellos el empate (2-2) ante el Al-Taawoun, en la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen.