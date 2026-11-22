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A Michael Olise, compañero de Jamal Musiala, no parece gustarle cómo ha tratado el Bayern al jugador en los últimos días.

El astro francés dio «me gusta» desde su cuenta oficial de Instagram a una publicación del experto en fichajes Fabrizio Romano. En ella aparece una imagen de Musiala y, debajo, una cita de un comunicado público del sindicato de futbolistas FIFPRO sobre las declaraciones de varios dirigentes del Bayern acerca de Musiala. «El Bayern debe respetar a Musiala», dice la cita. El mensaje recibió varios cientos de miles de «me gusta» en la publicación de Romano, incluido el de Olise.

Instagram @fabriziorom

El debate sobre Musiala surgió después de que, tras las dudas expresadas hace dos semanas por el histórico dirigente del club Uli Hoeneß, el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, y el miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge cuestionaran en los últimos días la capacidad de rendimiento del jugador de 23 años. Rummenigge fue especialmente claro el viernes por la noche , con motivo del empate 1-1 del Bayern ante el Colonia en la Bundesliga. Declaró a Sky: «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que le resultará difícil volver al nivel que mostró tantas veces aquí, en este estadio».

Musiala padece una disfunción neurológica que provoca episodios de ausencia breves y transitorios, pero tratables . Según informaciones de Bild, la medicación para tratar las ausencias de Musiala «sigue siendo un gran desafío». Musiala habría sufrido otra ausencia el pasado lunes .

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El problema es especialmente importante porque, desde que renovó su contrato en febrero de 2025, Musiala figura entre los jugadores mejor pagados del club de la Säbener Straße, con unos 25 millones de euros anuales. De forma más o menos explícita, el Bayern quiere que la discrepancia entre su salario y su rendimiento se resuelva mediante un ajuste salarial.

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Por Michael Olise, ¿se ha marcado el Bayern un autogol con sus declaraciones sobre Musiala?

Para el exjugador de la Bundesliga Maik Franz, vicepresidente desde hace cuatro años de la Asociación de Futbolistas con Contrato (VDV), el Bayern podría haberse marcado un autogol con sus declaraciones públicas, también por cómo pueden afectar a Olise . El domingo declaró en «Doppelpass», de Sport1: «Tienes en tus filas a Michael Olise, que quizá sea el próximo mejor futbolista del mundo. También quieres que renueve y cobre un gran salario. Pero él puede pensar: “Si enfermo o me lesiono y no rindo, me echarán públicamente a los leones”. Uf, creo que no se han hecho ningún favor con esto».

Getty Images

Olise tiene contrato en Múnich hasta 2029. El Bayern quiere asegurarse su continuidad durante más tiempo , pero el internacional francés aún no se ha pronunciado al respecto. Persisten los rumores de que es el candidato deseado por el prestigioso club español Real Madrid.

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Olise se lesionó el viernes por la noche ante el Colonia en un choque al disputar el balón y sufrió una contusión en el mediopié. «Probablemente» se perderá el partido de la Champions League contra el Lille del miércoles por la noche, según explicó el sábado el presidente del Bayern, Herbert Hainer, durante la asamblea general celebrada en el BMW Park de Múnich .