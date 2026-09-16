La derrota del Manchester United ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa dejó una cifra histórica impactante, después de que el conjunto de Old Trafford desperdiciara una ventaja de dos goles y terminara eliminado del torneo tras caer por 3-2.

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Según la red de estadísticas de fútbol "Opta", el Manchester United perdió en su propio estadio pese a ir ganando por dos goles de diferencia por primera vez en más de 50 años, en un hecho que no se repetía con el equipo desde septiembre de 1976.

La última vez que Old Trafford presenció una caída del Manchester United pese a ir por delante por dos goles se remonta al enfrentamiento ante el Tottenham en septiembre de 1976, cuando el partido terminó con derrota del local por 3-2.

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Esta estadística no hizo más que aumentar la amargura de la noche del Manchester United ante el Brighton, después de que el equipo comenzara el partido de forma inmejorable y lograra marcar dos goles tempraneros, antes de perder por completo el control durante el resto del encuentro.

Shea Lacey marcó el primer gol del Manchester United en el minuto 8, antes de que Mason Mount añadiera el segundo tan solo dos minutos después, dando a su equipo una gran ventaja y poniendo al Brighton ante la difícil tarea de volver al partido.

Pero el Brighton consiguió recortar distancias antes del final de la primera parte, luego igualó el marcador en la segunda mitad y completó su remontada con el tercer gol, transformando su desventaja de dos goles en una emocionante victoria por 3-2.

Así, el Brighton no solo eliminó al Manchester United de la Copa de la Liga, sino que también provocó que se escribiera una rara cifra histórica en Old Trafford, al traer de vuelta un recuerdo que se remonta a más de medio siglo.