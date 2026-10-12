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Manchester City goal 2026-27 Erling HaalandGetty
Abobakr El Mokadem
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Un mal recuerdo para el equipo inglés: anunciado el árbitro del duelo entre Manchester City y Paris Saint-Germain

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Inglaterra
Francia

Cumbre esperada

  El Paris Saint-Germain lidera la Liga de Campeones de Europa tras su contundente victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava, pero se medirá a un rival mucho más complicado el próximo miércoles.

 El campeón de Europa viajará a Inglaterra para enfrentarse al Manchester City, en una esperada cumbre europea.

 El encuentro será dirigido por un árbitro alemán, ya que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA)ha anunciado la designación de Sven Jablonski para dirigir este partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, con la asistencia de sus compatriotas Eduard Beitinger y Christian Dietz.

Será la primera vez que Jablonski dirija un partido del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa.

No obstante, ya dirigió un encuentro del Manchester City en el torneo europeo más importante, la temporada pasada, en su derrota a domicilio ante el Bodø/Glimt (1-3) en la fase de grupos.

 Por último, los aficionados franceses vieron a Jablonski en un partido de esta temporada, cuando dirigió el encuentro de ida de la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones entre el Fenerbahçe y el Olympique de Lyon (1-1).

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