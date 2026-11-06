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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha expuesto su filosofía a la hora de dirigir a Vinicius Jr. y ha subrayado que el éxito colectivo está por encima de cualquier individualidad. Tras introducir rotaciones en su equipo ante el AEK Atenas, Mourinho elogió el apoyo del vestuario al delantero brasileño.

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Mourinho gestiona la delantera ante un calendario apretado

Jose Mourinho ha explicado cómo gestiona tácticamente a Vinicius Jr. mientras el Real Madrid afronta un exigente calendario otoñal. El delantero brasileño jugó entre semana en la victoria del Madrid por 3-2 ante el AEK de Atenas en la Champions League, lo que permitió descansar a compañeros como Arda Guler.

Mourinho reiteró que la rotación de la plantilla a largo plazo es fundamental para que el Real Madrid siga siendo competitivo en todos los frentes.

Sin embargo, el entrenador dejó claro que las decisiones sobre la alineación siempre responderán a las prioridades colectivas y no al estatus individual de los jugadores.

El equipo está por encima de cualquier jugador

«Para mí, lo más importante es el equipo. Nunca perjudicaría al equipo por voluntad propia para beneficiar a un jugador», afirmó Mourinho con rotundidad.

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«Cuando volvamos a la normalidad y Vini Jr. esté disponible, lo gestionaré. Quiero que el equipo piense partido a partido, pero, como entrenador, tengo que pensar en los próximos encuentros y en la sucesión de partidos que tenemos».

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«El partido contra el AEK era para Vini Jr., para dar algo de descanso a un jugador como Guler, que tenía algunas molestias», explicó.

Plena confianza en que Vinicius recupere su mejor nivel

Mourinho expresó su plena confianza en que Vinicius pueda volver a su máximo nivel y destacó el apoyo que recibe dentro del vestuario.

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«Un mal jugador siempre será malo por mucho que intentes mejorarlo. Uno bueno tiene sus malos momentos, pero deja abierta la puerta a volver a su nivel habitual», dijo Mourinho.

«El partido que hizo Vini Jr. en Atenas, si no hubiera sido Vini Jr., sino un jugador normal, todos diríamos que hizo un buen partido. No increíble, porque su equipo no jugó de forma increíble. Siempre esperamos al Vini Jr. que me eliminó de la Champions League, y esa versión existe y es la que todos esperamos. Algo importante es la amistad de sus compañeros, sin excepción», añadió.

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El Real Madrid prepara sus opciones para la visita al Valencia

Mourinho reafirmó que las decisiones sobre la plantilla siempre se tomarán pensando en los resultados del Real Madrid como equipo.

«A la hora de decidir quién juega, el equipo está por encima del individuo», concluyó el entrenador.

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El Real Madrid se prepara para utilizar todos sus recursos ofensivos en su visita al Valencia en Mestalla.