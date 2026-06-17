Un magistral Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la historia del Mundial tras marcar un hat-trick en su partido 200 con Argentina

Lionel Messi hizo historia en su partido internacional 200: marcó un hat-trick ante Argelia y llevó a Argentina a un 3-0 que lo iguala con Miroslav Klose como máximo goleador del Mundial, con 16 goles. Más tarde jugarán Austria y Jordania, también del Grupo J.

A los cinco minutos, Messi parecía haber abierto el marcador: recibió un pase de Lautaro Martínez dentro del área y remató con precisión, pero se anuló por un fuera de juego milimétrico.

Dos minutos después, Argentina se salvó: Farès Chaïbi remató al primer palo tras un pase en profundidad de Ibrahim Maza, pero el línea marcó un fuera de juego muy ajustado.

A los 15 minutos llegó el 1-0: pase de Rodrigo De Paul, Messi controló, se giró y, tras rozar las yemas de Luca Zidane, colocó el balón en la escuadra.

Con el paso de los minutos, Argelia no logró explotar su potencial ofensivo y mostró demasiado respeto al campeón. Anis Hadj Moussa, del Feyenoord, titular en lugar de Riyad Mahrez, apenas intervino.

Argentina mantuvo el control y buscó constantemente a Messi, quien manejó el juego y generó peligro, aunque sin crear más ocasiones claras antes del descanso.

Iniciada la segunda parte, Messi tuvo más campo y lanzó alto. Zidane recriminó a Bentaleb por dejarle tanto espacio.

Argentina insistió y, tras un error de Lautaro, llegó el segundo: Zidane rechazó débil un tiro de Mac Allister y Messi aprovechó el rebote para marcar.

Poco después, Infantino vio cómo Messi rozaba el hat-trick, pero Zidane atrapó su disparo.

A un cuarto de hora del final, Messi habilitó a Nico González y, tras recibir de vuelta, lanzó desde fuera del área un disparo milimétrico que sentenció el 3-0. Poco después, el público lo ovacionó al ser sustituido.



