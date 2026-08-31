El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim entró en la historia del FC Barcelona al convertirse en el primer jugador egipcio en vestir la camiseta del primer equipo en un partido oficial, durante el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, la noche del lunes, en el marco de la tercera jornada de LaLiga.

El técnico alemán Hansi Flick dio entrada a Hamza Abdelkarim en el minuto 86 en sustitución del brasileño Raphinha, en un encuentro que fue testigo del primer debut oficial del delantero egipcio con la camiseta del conjunto catalán, semanas después de su ascenso al primer equipo tras su destacada actuación durante la pretemporada.

El debut de Hamza supone un momento histórico para el fútbol egipcio, ya que ningún jugador egipcio había participado antes en un partido oficial con el Barcelona, uno de los clubes más grandes del mundo y de los más laureados.

La participación del joven jugador llegó en una noche que vio al Barcelona vencer al Rayo Vallecano por 5-2, después de que el conjunto catalán remontara una desventaja de un gol para lograr una victoria merecida.

El Rayo se había adelantado pronto con Sergio Camello, antes de que Raphinha igualara el marcador; luego Lamine Yamal dio la ventaja a los locales con un gran gol, y el Barcelona añadió el tercer tanto tras un gol en propia puerta de Florian Lejeune, antes de que Camello recortara distancias para los visitantes; después Raphinha completó el cuarto del Barcelona en el minuto 71, antes de que Yamal marcara el quinto en los últimos instantes.

El primer debut oficial de Hamza Abdelkarim llega meses después de su traspaso del Al Ahly al Barcelona, donde llamó rápidamente la atención dentro del club catalán y logró convencer a Hansi Flick para incluirlo en la lista del primer equipo, antes de que el entrenador alemán le diera la oportunidad de escribir la historia con su primera aparición en LaLiga.

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