El Bolonia y el Inter de Milán están igualados en los resultados de sus nueve últimos enfrentamientos en la Serie A, después de que cada equipo lograra 3 victorias, por 3 empates, entre ellos el 3-3 del último choque entre ambos, disputado el 23 de mayo en el estadio Dall'Ara.

Según la cadena "Opta", especializada en estadísticas, el partido de mañana sábado, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A, podría ver al Bolonia y al Inter de Milán empatar en dos encuentros consecutivos de la competición por primera vez desde noviembre de 2013 y abril de 2014, tras su empate 3-3 en el último duelo entre ambos, el 23 de mayo.

El Bolonia no ha perdido en 4 de sus 5 últimos partidos como local ante el Inter de Milán en la Serie A, con 3 victorias y un empate, después de haber caído en 12 de sus 15 encuentros anteriores en su estadio frente al mismo rival, por 3 empates.

El Bolonia ha recibido más goles en sus partidos como local en la Serie A desde el pasado diciembre que cualquier otro equipo, con 26 tantos encajados.

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En ese mismo periodo, y con la excepción de los equipos recién ascendidos y descendidos, el Bolonia ha sumado el menor número de puntos en los partidos en casa, con solo 11 puntos en 17 encuentros, fruto de dos victorias, 5 empates y 10 derrotas, y a una diferencia de al menos 5 puntos respecto a cualquier otro equipo.

El Bolonia ha empatado 4 de sus 5 últimos partidos como local en la Serie A, por una derrota, incluidos los dos últimos encuentros.

El conjunto de la región de Emilia-Romaña podría firmar al menos 3 empates consecutivos en su estadio en la competición por primera vez desde el periodo comprendido entre abril y octubre de 2024, cuando logró 7 empates seguidos como local.

El Inter de Milán ha sumado 16 puntos en la Serie A esta temporada y podría alcanzar al menos 19 puntos tras las 7 primeras jornadas por cuarta vez solamente desde la adopción del sistema de 3 puntos por victoria en la temporada 1994-1995.

El equipo ya lo había conseguido bajo la dirección de Luciano Spalletti en la temporada 2017-2018, cuando sumó 19 puntos, con Héctor Cúper en la temporada 2002-2003 y con Luigi Simoni en la temporada 1997-1998, tras cosechar 19 puntos en cada una de esas temporadas, pero el Inter de Milán no se coronó campeón de liga al final del curso en ninguna de las tres ocasiones anteriores.

El Inter de Milán ha alternado empate y victoria en cada uno de sus siete últimos partidos a domicilio en la Serie A, el último de ellos el 2-2 ante la Roma.

El Nerazzurri no ha firmado dos empates consecutivos fuera de su estadio en la competición desde el periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2024, cuando registró 3 empates seguidos.

El Juventus ha registrado el mejor valor de goles esperados en contra en la Serie A esta temporada, con 2,9, por delante del Bolonia, que es segundo con 5,8, mientras que el Inter de Milán ocupa la quinta posición con 7,0.

Los cinco goles del Bolonia en la Serie A esta temporada se han repartido entre 5 jugadores diferentes: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini y Iling.

Además, Federico Bernardeschi ha participado en 6 goles en la liga durante el año 2026, tras marcar 4 goles y dar dos asistencias, siendo así el jugador del Bolonia con mayor contribución goleadora.

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, ha marcado 5 goles al Bolonia en la Serie A, pero todos ellos llegaron en el estadio de San Siro.

El estadio Renato Dall'Ara es el recinto en el que el delantero argentino ha disputado más minutos en su carrera en la competición sin marcar ningún gol, con 483 minutos, pero no podrá romper esa racha mañana sábado al ausentarse del partido por lesión.

El resto de estadios en los que no ha logrado marcar en la Serie A se limita al Paolo Mazza de Ferrara, donde jugó 103 minutos, y al Ezio Scida de Crotona, donde disputó 65 minutos.



