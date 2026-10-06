La selección de Arabia Saudí volvió al podio de campeones de la Copa del Golfo Arábigo tras conquistar el título del "Golfo 27" la tarde de este martes, en el estadio Al-Inmaa de la ciudad de Yeda, donde se impuso a su hermana selección de los Emiratos Árabes Unidos, en el partido final por un resultado de 2-0.

Hammam Al-Hammami inauguró la alegría saudí a los 11 minutos del inicio del encuentro, antes de que llegara el turno de Firas Al-Buraikan, quien volvió a batir al portero Jaled Issa en el minuto 13.

Además de lograr el cuarto título en la historia de la selección saudí, el equipo del entrenador Dönis firmó otro logro destacado relacionado con la solidez defensiva.









La selección de Arabia Saudí mantuvo su portería a cero durante todo el torneo del "Golfo 27", durante 480 minutos completos.

Arabia Saudí lideró el Grupo A con puntaje perfecto tras 3 victorias consecutivas sobre Kuwait por 1-0, luego sobre Omán por 3-0 e Irak por 2-0, antes de enfrentarse a Catar en semifinales y clasificar mediante la tanda de penaltis por 3-2, tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga, y después la victoria sobre los Emiratos Árabes Unidos esta noche.

Según el periodista catarí Jaled Yassem, este logro no lo había conseguido antes de Arabia Saudí nadie salvo Kuwait, campeón de la edición de 1974, y Omán, campeón de la edición de 2009.









Asimismo, Arabia Saudí completó su misión en esta edición excepcional, sin caer en ninguna derrota.

Este es el cuarto título de la selección saudí en la historia de sus participaciones en la Copa del Golfo Arábigo, rompiendo así su larga ausencia de títulos desde su última consagración en 2003.