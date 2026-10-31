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VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un logro histórico gracias a otros: Simeone revela el secreto de su cifra legendaria

Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
Primera División
D. Simeone
España
Argentina

Habló tras el partido del Levante

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El argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, expresó su gratitud tras igualar el récord de Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de la Liga española, subrayando que este logro no habría sido posible sin el apoyo del club y el compromiso de los jugadores a lo largo de todos estos años.

Simeone consiguió un hito histórico después de igualar el récord que ostentaba Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de la Liga española.

Simeone alcanzó las 345 victorias en los 565 partidos que ha disputado en LaLiga, frente a 123 empates y 98 derrotas, igualando así la cifra de Aragonés, quien logró 344 triunfos en 756 partidos, en un logro que refleja la gran continuidad del técnico argentino a lo largo de sus años al frente del Atlético de Madrid.

Simeone habló, tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante, sobre la igualación del récord histórico, insistiendo en que el logro no le pertenece solo a él, sino que representa el fruto de un trabajo colectivo que se ha extendido durante 15 años dentro del club.

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El entrenador argentino declaró: "No siento que este logro sea solo mío, sino que es un logro compartido. Recuerdo el momento en que Miguel Ángel Gil pensó en mí, a pesar de que yo no tenía ninguna experiencia en Europa salvo mi etapa en el Catania. De no ser por aquella oportunidad y aquel apoyo, no habríamos llegado a esta etapa, ni tampoco aquellos que me acompañaron".

Y añadió: "Todo el agradecimiento y reconocimiento para los jugadores. Su compromiso y su juego conforme al plan han reforzado mi posición. Les doy las gracias después de cada partido, porque permanecer en un mismo club durante 15 años no es algo fácil. Estoy agradecido a todos, y si no fuera por todos ellos, no habría llegado a esta etapa".

Sobre la victoria ante el Levante, Simeone explicó que el partido comenzó de manera difícil e intensa, señalando que la parada de Jan Oblak ante un disparo peligroso ayudó al equipo a entender los puntos débiles del rival, antes de que se sucedieran los acontecimientos del encuentro, entre ellos el gol anulado de Morten y el gol de Grimaldo.

El entrenador argentino elogió el rendimiento de su equipo en la segunda parte, asegurando que lo que ofrecieron los jugadores fue resultado del trabajo durante los entrenamientos, y también alabó la visión de Baena y los movimientos de Giuliano, recalcando la necesidad que tiene el equipo de todos sus elementos.

Respecto a la lucha por el título de Liga, Simeone describió la etapa actual como decisiva, pero afirmó que el camino sigue siendo largo, y que su equipo afronta las competiciones partido a partido, con la necesidad de mostrar humildad, trabajar para mejorar el rendimiento y encontrar las asociaciones adecuadas entre los jugadores.

Asimismo, indicó que el equipo cuenta con mayores capacidades en comparación con años anteriores, destacando que el Atlético consiguió su último logro en ausencia de Koke, lo que refleja la importancia del trabajo colectivo a la hora de dar a los jugadores con capacidades ofensivas la oportunidad de mostrar su potencial.

Sobre Grimaldo, Simeone reveló que el club estaba convencido de su adecuación al estilo del Atlético de Madrid, después de percibir su deseo de incorporarse al equipo durante una conversación que mantuvieron, aclarando que su estilo ofensivo da al equipo la capacidad de penetrar las defensas de los rivales.

Concluyó sus declaraciones señalando que Grimaldo se encarga de la responsabilidad de ejecutar los penaltis, expresando su esperanza de que continúe ofreciendo este nivel, a pesar de la dificultad de la tarea que le espera en los próximos partidos.

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