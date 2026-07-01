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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un logro excepcional que sitúa a «Mbappé y compañía» a la altura de las leyendas de la samba

Francia
Brazil
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olesen
Rivaldo
Ronaldinho
Ronaldo
Francia
Brasil
Dinamarca

Los Gallos repiten lo que ocurrió en el Mundial de 2002

En la era de las cifras, una estadística del Mundial 2026 sitúa a una única selección europea al nivel de una de las mejores generaciones de la historia. 

Una marca excepcional que solo se ha logrado dos veces en el siglo XXI y que refleja una potencia ofensiva capaz de marcar la diferencia.

La red internacional «Opta», especializada en estadísticas futbolísticas, ha revelado un logro numérico único relacionado con el número de selecciones que han contado con un trío ofensivo excepcional en una misma edición del Mundial.

Según sus datos, desde 2000 solo dos selecciones lograron tener tres jugadores con al menos cinco acciones decisivas (goles o asistencias) en un mismo torneo.

La primera fue Brasil en 2002 con Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, que lideraron el quinto título de la «Samba».

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Paraguay
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Francia
FRA
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Noruega
NOR

La segunda es Francia en el Mundial 2026, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Oulessi, todos con al menos cinco goles o asistencias.

Este logro sitúa a los Bleus a la altura de la histórica generación brasileña y confirma la gran profundidad ofensiva de Francia en su búsqueda de la gloria mundial.

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