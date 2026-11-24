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Antes del importante partido de Champions League entre el Galatasaray y el Aston Villa del martes por la noche en el Rams Park de Estambul, la supuesta aparición de una leona puso en vilo a la metrópoli turca.

¿Qué ocurrió? Según la agencia estatal de noticias Anadolu, el domingo por la noche un vecino del distrito de Sariyer, en el norte de la ciudad, avisó a las autoridades de que había visto una leona en la zona. Las cámaras de vigilancia también captaron a un animal de aspecto similar, entre ellas las de Bertug Yildirim, cinco veces internacional con Turquía y jugador del Basaksehir de Estambul.

«Ayer estábamos concentrados y recibí una llamada. Me hablaron de ese león y apenas podía creérmelo», declaró Yidirim sobre el insólito avistamiento. Después avisó a la policía y le comunicó que la leona estaba cerca de su casa. «Ojalá lo encuentren. Quizá pronto tenga que buscar al león cuando vuelva a casa», añadió el delantero centro de 24 años.

Una estrella del Galatasaray desmiente los rumores: «Solo crío a un león en casa...»

Pronto empezaron a circular toda clase de especulaciones sobre el origen del supuesto felino salvaje. Entre ellas, el rumor de que la leona pertenecía al capitán del Galatasaray, Abdülkerim Bardakci. El defensa central lo desmintió en el canal de televisión del club: «Quiero decir algo al respecto, porque ahora mismo todo el país está revuelto. Solo crío a un león en casa, y es mi hijo. No tengo nada más que decir».

Getty Images

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Que el símbolo del Galatasaray sea, como es sabido, un león y que el animal también figure en el escudo de su rival de hoy, el Aston Villa , hace aún más curioso el revuelo antes del duelo entre ambos clubes en la Champions. Mientras tanto, el temor se extendió, comprensiblemente, entre la población. La televisión turca emitió programas especiales en los que expertos explicaron cómo actuar ante un encuentro con una leona.

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El periódico inglés Daily Mail pidió además una declaración a la UEFA sobre si los espectadores estarían seguros en las inmediaciones del estadio del Galatasaray. Mientras el organismo del fútbol europeo descartó que los aficionados corrieran peligro, las autoridades locales dieron el lunes por la noche un mensaje tranquilizador, al menos por el momento.

Según las autoridades, el animal avistado en Estambul no era un león

La gobernación de Estambul indicó que había vuelto a examinar las grabaciones disponibles del animal desde diferentes perspectivas y había concluido que «no se trata de un león ni de ninguna otra especie de gran felino». Por el momento, no quedó claro qué animal aparecía en las imágenes. En cualquier caso, la zona del supuesto avistamiento ya había sido rastreada a fondo. Durante la búsqueda «no se encontraron indicios concretos de que hubiera un león en la zona».

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En el plano deportivo, el Galatasaray quiere dar un gran paso hacia la fase eliminatoria de la Champions League con una victoria el martes por la noche. Tras dos triunfos y seis puntos en sus cuatro primeros partidos, el campeón turco ocupa actualmente el 18.º puesto de la fase liga. Si gana en casa al Villa y vence al AEK Atenas en la próxima jornada, a principios de diciembre, probablemente ya tendría asegurado un puesto entre los 24 primeros, que da acceso a los play-offs.

En la séptima jornada, a finales de enero, le espera primero otra tarea asequible en casa ante el Feyenoord de Róterdam. Victor Osimhen y compañía quieren evitar a toda costa llegar a la última jornada, una semana después, necesitados de puntos, ya que entonces visitarán al vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain.