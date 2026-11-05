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Argentina afrontará sus próximos compromisos internacionales ante Uruguay y Costa Rica con una ausencia destacada en la lista del equipo. El seleccionador Lionel Scaloni ha optado por dejar vacante el emblemático dorsal 10 durante toda la ventana internacional de noviembre. La decisión pone de relieve la enorme huella de Lionel Messi, cuya retirada de la selección ha dejado un vacío que el cuerpo técnico aún no está preparado para llenar.

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Una camiseta sagrada que se queda en el vestuario

La selección argentina se prepara para una nueva era, pero la camiseta más famosa del fútbol mundial todavía no volverá a verse sobre el césped. Antes del esperado duelo contra Uruguay, se ha confirmado que el mítico dorsal que lució Lionel Messi no se asignará a ningún jugador durante esta ventana internacional de la FIFA. Aunque el reglamento de los amistosos no exige estrictamente que los dorsales vayan del 1 al 11, la decisión de dejar libre el 10 es una clara muestra del respeto que se profesa al excapitán.

Según TyCSports, Scaloni y su cuerpo técnico han decidido, en esencia, guardar el dorsal temporalmente, como si fuera una valiosa reliquia que solo se saca en las ocasiones más importantes. El gesto llega mientras Argentina afronta sus primeros partidos desde que Messi anunció oficialmente su retirada de la selección. Al dejar libre su sitio en el vestuario, Scaloni evita la presión inmediata de designar a un sucesor en una etapa concebida como un periodo de transición para Argentina.

Los candidatos para la era posterior a Messi

Aunque la camiseta sigue colgada por ahora, el debate sobre quién acabará heredándola ya cobra fuerza en toda Sudamérica. Se espera que el relevo se produzca cuando se reanuden el próximo año las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Ya se habla de varios nombres destacados como posibles candidatos para asumir la responsabilidad creativa. Entre los favoritos está Nico Paz, que atraviesa un momento de forma sensacional en el Como italiano y dejó una impresión duradera en su participación más reciente con la selección absoluta.

Paz se enfrenta a la dura competencia de figuras consolidadas de la Premier League que ya han demostrado su valía en el escenario mundial. El centrocampista del Manchester City Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister, del Liverpool, se mencionan a menudo como opciones lógicas por su calidad técnica y su peso en la plantilla. Además, Franco Mastantuono, la sensación de River Plate, sigue siendo una opción a tener en cuenta de cara al futuro.

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Una forma diferente de afrontar la marcha de las leyendas

Getty Images

La decisión de no asignar el dorsal durante esta ventana ha suscitado un amplio debate sobre cómo afrontan las distintas selecciones la marcha de sus mayores ídolos. La afición no ha tardado en señalar el contraste entre la cautela de Argentina y la manera en que otros equipos han gestionado situaciones similares.

Las comparaciones con Portugal han sido inevitables: allí, el emblemático dorsal 7 asociado a Cristiano Ronaldo se entregó rápidamente a Rafael Leao durante las recientes ausencias del veterano. La decisión de Argentina de dejar la camiseta sin dueño refleja el deseo de preservar el carácter sagrado del dorsal 10, que Diego Maradona inmortalizó antes de que Messi lo llevara a nuevas cotas. Hasta que la exigencia competitiva de las eliminatorias para el Mundial haga necesario un cambio, Argentina parece dispuesta a mantener la camiseta como homenaje al hombre que la llevó a la gloria en Qatar.