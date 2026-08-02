Un jurista lo destapa: ¿tiene derecho el Al Hilal a demandar a Cancelo?

El jurista Turki al Shamri aseguró que la ausencia del portugués João Cancelo de la concentración del Al-Hilal no otorga automáticamente al club el derecho a recurrir a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), aclarando que el hecho en sí no basta para demostrar la existencia de un incumplimiento contractual que justifique la rescisión del contrato o la reclamación de indemnizaciones.

Al Shamri explicó, en declaraciones al diario "Okaz", que el Al-Hilal debe primero demostrar que el jugador fue informado oficialmente de la fecha de incorporación a la concentración, y que su ausencia se produjo sin permiso ni justificación legal, además de dirigirle notificaciones oficiales exigiéndole el regreso, antes de tomar cualquier medida de escalada.

Señaló que los reglamentos otorgan al club en un principio el derecho a aplicar las sanciones disciplinarias estipuladas en el contrato, como la amonestación, la multa o el descuento económico, concediendo al jugador la plena oportunidad de aclarar su situación y defenderse.

En cuanto a si la ausencia persiste y se ignoran todas las notificaciones, el asunto podría convertirse en un incumplimiento sustancial del contrato que permitiría al club poner fin a la relación contractual de forma legítima.

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Al Shamri añadió que el Al-Hilal no podrá recurrir a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA hasta completar todos los pasos legales, y entonces podrá reclamar la demostración de la legitimidad de la rescisión del contrato y obtener una indemnización por los daños, y las sanciones podrían extenderse hasta incluir al jugador a nivel deportivo si se demuestra que el incumplimiento se produjo durante el período protegido del contrato.

Subrayó que la solidez de la posición legal del Al-Hilal no dependerá de lo que circule en los medios o de la mera ausencia del jugador en los entrenamientos, sino de la existencia de un expediente legal completo que incluya el contrato, las notificaciones oficiales, las amonestaciones y todas las pruebas que demuestren que la ausencia fue deliberada y no una circunstancia imprevista.

Esto se produce en medio de la continua ausencia de João Cancelo de la concentración de preparación del Al-Hilal en Austria, en medio de informes que apuntan al deseo del jugador de regresar al Barcelona de forma definitiva, mientras que el Al-Hilal se mantiene firme en obtener 15 millones de euros para aceptar la venta de su contrato, en un momento en que las negociaciones entre ambos clubes continúan.