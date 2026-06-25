Un jugador vinculado al Feyenoord encuentra un nuevo club en Escocia

Wouter Vrancken, de 47 años, es el nuevo entrenador del Heart of Midlothian. El técnico belga, que este mes sonó para el Feyenoord, llega del Sint-Truiden.

El Heart of Midlothian, o Hearts, estuvo a punto de lograr la temporada pasada su quinto título liguero escocés, el primero desde 1960. Lideraba la tabla hasta la última jornada.

Sin embargo, en la última jornada visitó al Celtic y, pese a que le bastaba el empate, cayó 3-1, cediendo el título a su rival.

Pese al gran curso, Derek McInnes fichó por el Rangers. Para reemplazarlo, la prensa citó a René Hake, destituido hace semanas como segundo de Robin van Persie en el Feyenoord.

Sin embargo, Hearts eligió a Vrancken y Hake se quedó sin el cargo. Este verano ya se le había vinculado con el Sparta de Róterdam y el Leicester City, que también optaron por otros técnicos.

Vrancken decidió no renovar su contrato con el Sint-Truiden, que expiraba este verano, y buscaba un nuevo reto. Con el club belga logró el tercer puesto la temporada pasada y la clasificación histórica para la Europa League.

Hace dos semanas se le mencionó como candidato al banquillo del Feyenoord, pero el club de Róterdam escogió a Giovanni van Bronckhorst.