Un jugador titular de la selección holandesa ha fichado por 25 millones de euros

Donyell Malen fichará por la AS Roma este verano, según el experto italiano en traspasos Nicola Schira. El club romano pagará 25 millones de euros por el delantero de la selección holandesa.

El jugador, aún perteneciente al Aston Villa, está cedido en la Roma, donde ha brillado.

La Roma tenía una opción de compra obligatoria si Malen jugaba al menos 14 partidos y el equipo se clasificaba para competiciones europeas.

Roma, actualmente sexta en la Serie A con 32 jornadas disputadas, está cerca de asegurar un puesto europeo, solo un punto por detrás del Como, quinto.

Malen ya ha jugado 14 partidos con la Roma, ha marcado 11 goles y ha dado una asistencia.

Firmará un contrato hasta 2030. El delantero de 27 años ya jugó en PSV, Borussia Dortmund y Aston Villa.