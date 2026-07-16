Un jugador que solo ha disputado 321 minutos podría reportar millones al PSV

El Corum FK, de la Promovendus, prepara una oferta por Adamo Nagalo, defensa del PSV. El jugador, de 23 años, ya jugó cedido en el Konyaspor la temporada pasada y, según el experto Rik Elfrink del Eindhovens Dagblad, podría fichar definitivamente por la Süper Lig.

Tras su cesión, regresó al PSV con molestias físicas y se perdió parte de la pretemporada.

La solución para el PSV podría estar de nuevo en Turquía, pues Corum está interesado y cuenta con un presupuesto considerable.

Elfrink asegura que Corum puede pagar la cifra que pide PSV: «Informes fiables indicaban un precio de unos 4 millones de euros».

Su contrato con el PSV vence en 2029 y Transfermarkt lo valora en solo 2,8 millones.

El alto precio de venta del PSV podría deberse a que lo fichó hace dos años por 7 millones de euros al FC Nordsjaelland.

Desde entonces, ha jugado solo 321 minutos repartidos en doce partidos oficiales entre Liga de Campeones, Eredivisie y Copa KNVB.