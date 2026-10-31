Un jugador nigeriano pierde el conocimiento tras una "entrada brutal" y es trasladado al hospital

El partido entre el Albacete y el Sabadell, correspondiente a la Segunda División española, se detuvo durante varios minutos antes del final de la primera mitad, tras sufrir el centrocampista nigeriano Kuadri Lyamid una fuerte lesión en la cabeza que le hizo perder el conocimiento, antes de ser trasladado al hospital en ambulancia.

El suceso ocurrió en el minuto cuarenta, cuando Lyamid cayó al suelo tras recibir una fuerte patada en la cabeza de José Corbas, jugador del Albacete, en una acción calificada de involuntaria, pero que causó la conmoción de los presentes y llevó al árbitro a mostrar la tarjeta roja al jugador causante de la lesión.

El jugador del Sabadell perdió el conocimiento sobre el terreno de juego, lo que obligó al cuerpo médico a intervenir de forma urgente para prestarle los primeros auxilios necesarios, antes de que recuperara la consciencia y fuera trasladado al hospital para completar las pruebas médicas y comprobar su estado de salud.

En el plano deportivo, el Sabadell perdía por dos goles a cero, antes de que Iñaki Aguilar recortara distancias en el minuto 81, por lo que el equipo trató de buscar el empate durante los últimos minutos, pero el portero del Albacete detuvo sus intentos y mantuvo la ventaja de su equipo.

Tras el encuentro, el Sabadell anunció que Lyamid se encuentra bajo observación médica, señalando que las pruebas iniciales arrojaron resultados positivos, sin desvelar más detalles sobre su estado.