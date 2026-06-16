Un jugador iraní hace un gesto muy polémico y debe dar explicaciones de inmediato

Mohammad Mohebi causó revuelo en la noche del lunes al martes con su celebración del gol. El iraní marcó el 2-2 contra Nueva Zelanda y realizó un gesto llamativo.

En un duelo entretenido, Nueva Zelanda abrió el marcador con un remate de Elijah Just tras una gran jugada.

Ramin Rezaeian empató para Irán. Poco después, Just aprovechó otra jugada colectiva y devolvió la ventaja a los suyos.

A media hora del final, Moheibi marcó el último tanto del partido con un cabezazo espectacular que rozó el poste.

Luego hizo un gesto de pistola con las manos, apuntó a la grada y “disparó”.

Tras el partido tuvo que dar muchas explicaciones. Dijo que fue «un reflejo»: «Simplemente hice lo que me salió y no lo pensé».