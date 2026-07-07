Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Un jugador iraní a «Lkoora»: «Somos la selección con peor suerte… y lamentamos haber dejado escapar la victoria ante Egipto»

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
H. Habibinejad
Egipto
Irán
EE. UU.

No es Salah... Mi querido Najad elige al mejor jugador de las filas de los Faraones

Hadi Habibi Nejad, jugador de Irán, cree que la mala suerte marcó su Mundial 2026 y lamenta no haber vencido a Egipto en la tercera jornada.

La selección iraní quedó tercera en el Grupo 7 con 3 puntos, tras empatar con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y se despidió del Mundial 2026.

Ante Egipto estuvo cerca de ganar y avanzar: dominó la segunda parte y marcó un gol anulado por fuera de juego, pero el 1-1 persistió.

A pesar de no perder ningún partido en la fase de grupos por primera vez en la historia de Irán, el equipo fue eliminado. «Hemos mostrado un nivel muy bueno y no estuvimos por debajo de nuestros rivales», afirmó Habibi Nejad.

En una entrevista con Koora que se publicará pronto, añadió: «Nos afectó no tener suficientes amistosos de preparación antes del Mundial; eso se notó en el torneo».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Sobre la derrota ante Egipto, admitió: «No sé la razón, y aún sentimos pena al recordar ese partido».

Nejad, integrante de la delegación iraní, añadió: «Para mí fuimos la selección con más mala suerte del Mundial».

Sobre el jugador que más le sorprendió en Egipto, concluyó: «Todos jugaron bien, pero destacaría al portero Mustafa Shubair».

Lee también:

Experto arbitral: anular el gol de Irán ante Egipto fue correcto

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google