Un jugador francés se pronuncia con dureza: «¡La final de consolación del Mundial no debería disputarse!»

Francia está decepcionada tras perder la semifinal y, después, el partido por el tercer puesto. Además, crece el debate sobre si este último encuentro debería disputarse.

Jules Koundé, que solo jugó los últimos minutos contra Inglaterra (4-6), lo tiene claro: «Este partido no debería existir; para un profesional es muy duro disputarlo tras prepararse solo para la final», dijo a beINSports.

Opina lo mismo Ibrahima Konaté, que soñaba con la final. También Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, lo considera innecesario: «Ninguno de nuestros jugadores, ni los franceses, quiere disputar el partido por el tercer puesto», dijo tras perder 1-2 con Argentina.

Koundé, titular en el resto del torneo, lamenta cómo terminó: «Lo que más lamento es no haber llegado a la final. Fue un partido muy duro (contra España)», añade.

Pese al cuarto puesto, en el vestuario francés hubo un brillo individual: Kylian Mbappé, con dos goles, se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Mundiales, superando a Lionel Messi.

«El equipo es lo primero. Es un momento histórico para Kylian, que es un jugador realmente fantástico, pero hoy me cuesta alegrarme porque hemos perdido y, tras una segunda derrota consecutiva, quedamos fuera de la competición», comenta Koundé.

«Quiero dar las gracias a Didier Deschamps por los años que hemos pasado juntos, y por los partidos que hemos ganado y los que no», concluye Koundé con un tono algo positivo. «Ha sido una experiencia muy positiva».