Héctor Bellerín, jugador del Real Betis, atribuyó a algunas decisiones arbitrales parte de la influencia en el partido frente al Barcelona, que terminó con la derrota de su equipo por 5-2 en el estadio La Cartuja, en el marco de LaLiga, aunque al mismo tiempo insistió en que los jugadores deben asumir la responsabilidad de sus errores y no permitir que la expulsión afecte al camino del equipo esta temporada.

Bellerín señaló, en declaraciones a Movistar LaLiga, que el partido estuvo bastante igualado durante la primera mitad y el comienzo de la segunda, pese a la dificultad de jugar ante un equipo de la talla del Barcelona, y apuntó que el rival no fue capaz de generar el número de ocasiones que se esperaba en ese período.

Y añadió: "Dada la dificultad de defender ante un equipo de la talla del Barcelona, las ocasiones estuvieron bastante igualadas. Hubo algo de posesión del balón, y un equipo de esta calidad no estaba creando ocasiones suficientes, y después llegaron algunas decisiones injustas para ambos equipos, ya fuera la mano que vino después de un empujón o la jugada peligrosa, y los dos jugadores no fueron castigados de la misma manera".

La expulsión es un error que no nos podemos permitir

El jugador del Betis se detuvo en la expulsión de Facundo Bernal, al considerar que jugar con uno menos ante un equipo con la calidad ofensiva del Barcelona hizo que la tarea de su equipo fuera mucho más complicada, aunque aseguró que su compañero fue consciente de su error y pidió disculpas al resto de los jugadores.

Y dijo: "La expulsión es un error que no nos podemos permitir. Hablé con Facundo, es consciente de su responsabilidad y ya ha pedido disculpas al equipo. Desde ese momento, enfrentarse a un equipo de esta calidad con uno menos se convirtió en una tarea difícil, pero peleamos con fiereza hasta los últimos minutos".

Y agregó Bellerín: "Con 11 jugadores, demostramos nuestra capacidad para competir con los mejores equipos y, como decimos siempre, contra todo y contra todos".

Bellerín opina sobre la anulación del gol del Betis

Bellerín se refirió a la decisión de anular el gol de Giovani Lo Celso tras la revisión del videoarbitraje (VAR), por una mano al inicio de la jugada, y consideró que algunas situaciones arbitrales generan dudas.

Y dijo: "La labor del árbitro es muy difícil, pero estas son jugadas muy dudosas, en las que se castiga a un jugador y se premia a otro, pero no quiero poner eso como excusa".