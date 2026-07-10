«Un jugador egoísta le juega una mala pasada a Ronaldo»... Fernández desactiva los comentarios tras el escándalo

El portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, desactivó las respuestas a sus publicaciones en redes tras recibir insultos y críticas por la eliminación de Portugal en octavos del Mundial 2026 ante España.

El centrocampista de 31 años no logró evitar la derrota en los últimos instantes, lo que provocó la dimisión del seleccionador Roberto Martínez y desató duras críticas hacia los jugadores.

Fernández rompió su silencio con un comunicado en sus redes: «Triste, desanimado y decepcionado. Este grupo ha superado mis expectativas, no solo por su calidad, sino por el magnífico equipo que hemos construido a lo largo de los años».

Y añadió: «Gracias a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el personal que nos ha acompañado y ayudado día a día durante el Mundial. A todos los portugueses, muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestra confianza».

Pese a ello, el mensaje provocó una nueva ola de críticas, por lo que el jugador decidió desactivar los comentarios de sus redes, una medida que irritó aún más a la afición lusa.

Un seguidor comentó con sarcasmo: «Bruno Fernandes por fin aparece… pero en Instagram y en X. En el campo, ni rastro de él. Portugal ha quedado eliminada del torneo y, aun así, sigue desactivando los comentarios».

Otro añadió: «Sabe que todos saben que es un jugador egoísta que le hace la zancadilla a Ronaldo para acaparar él mismo el protagonismo», en alusión a la tensión con Cristiano Ronaldo durante el torneo.

Un tercer aficionado añadió: «Que haya cerrado los comentarios confirma todo lo dicho sobre él y sus compañeros del centro del campo en el Mundial».

Durante el torneo, Katia Aveiro, hermana de Ronaldo, había mostrado su descontento al darle «me gusta» a una publicación que afirmaba: «Bruno Fernandes parece otro con la camiseta de la selección... Cuando Portugal más necesita un líder, él desaparece y deja la responsabilidad en manos de los demás».

La publicación concluía: «Mucho talento y gran atención mediática, pero ¿dónde está la decisión en los momentos clave? Los aficionados esperan una estrella que brille bajo presión, no un jugador que desaparezca cuando la competición se intensifica».