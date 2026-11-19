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Naoufal Bannis ha causado una gran impresión en los primeros meses de la Keuken Kampioen Divisie. El delantero del Vitesse puede elegir entre un gran número de clubes este invierno, según Mounir Boualin.

Bannis juega en el Vitesse desde septiembre de 2025. Llegó entonces libre, después de que no le renovaran el contrato en Catar.

En su primera temporada en Arnhem ya rindió bien, pero esta temporada se ha destapado. El futbolista, nacido en La Haya, ha marcado diez goles en catorce partidos.

Eso lo ha puesto en el radar de «varios clubes de la Eredivisie», según informa Boualin. Uno de ellos es el Fortuna Sittard.

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Bannis también ha llamado la atención en el extranjero. Según Boualin, el Hellas Verona y el VfL Wolfsburg, entre otros, han mostrado interés.

El periodista especializado en fichajes señala que, por tanto, no se descarta una salida en invierno. El Vitesse debe vender a Bannis si quiere obtener algo a cambio por él.

El contrato del delantero vence a mediados de 2027. El club de Arnhem quiere renovar al internacional juvenil marroquí, pero por ahora no hay acuerdo.

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Bannis se formó en las categorías inferiores del Feyenoord y anteriormente jugó en Países Bajos para el FC Dordrecht, el FC Eindhoven y el NAC Breda.