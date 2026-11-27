Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Jeff Chabot, del Stuttgart, sigue soñando con una convocatoria para la selección alemana. Ahora se ha dirigido, más o menos directamente, a Jürgen Klopp.

«He pasado por todas las categorías inferiores de la selección y jugar con Alemania siempre ha sido una de las experiencias más bonitas para mí. Si algún día llegara una convocatoria, me sentiría increíblemente orgulloso», declaró Chabot, nacido en Hanau, en una entrevista con los medios del club.

Al central le animan, sobre todo, las convocatorias de sus compañeros para la última concentración. «Los casos recientes de Finn (Jeltsch, Alemania; nota de la redacción) y Yanik (Spalt, Austria) demuestran que el Stuttgart está en el radar», subrayó el jugador de 28 años. Y añadió: «Todavía no he cumplido los 30 y llevo varios años rindiendo de forma constante a un alto nivel tanto en la Bundesliga como en competiciones internacionales. La clave siempre está en el rendimiento en el club, junto a mis compañeros del Stuttgart».

Desde su llegada procedente del Colonia en el verano de 2024, Chabot se ha convertido en uno de los pilares defensivos más importantes del Stuttgart de Sebastian Hoeneß . Por un juego de palabras con su nombre, también le llaman «Jeff de la defensa». El internacional sub-21 en cuatro ocasiones sigue siendo titular indiscutible esta temporada: ha salido de inicio en 16 de los 17 partidos oficiales disputados hasta ahora.

Anuncios Anuncios

Matthäus es admirador suyo: Chabot ya sonó para el Mundial

Ya antes del Mundial de 2026 se había propuesto su nombre como candidato a entrar en la convocatoria. Lothar Matthäus fue quien más defendió su candidatura . «Todavía no ha jugado ningún partido con la selección absoluta, pero también lo veo como candidato, aunque quizá no esté en el radar de muchos. Sobre todo en el centro de la defensa, tenemos algunos problemas de profundidad», dijo el jugador con más partidos en la historia de la selección alemana. Chabot tiene «presencia física y es fuerte en los duelos y en el juego aéreo».

Related Topics

Próximos partidos VFB Bundesliga 12:30 SGE Ver

El exseleccionador Julian Nagelsmann optó, en cambio, por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos del Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern de Múnich) y Malick Thiaw (Newcastle United). Aparte de Schlotterbeck, el predecesor de Klopp no convocó a ningún zurdo, una característica que distingue a Chabot de los otros cuatro futbolistas que fueron al Mundial.

Klopp también prescindió recientemente de una alternativa a Schlotterbeck capaz de sacar el balón desde el lado izquierdo del centro de la defensa con una buena zurda. En su lugar, también eligió a Anton, que causó baja por lesión, Thiaw, Tah y Jeltsch . El compañero de Chabot incluso debutó en la victoria por 5-0 ante Países Bajos.

Getty Images

Anuncios

Futuro incierto en el Stuttgart: ¿qué será de Chabot?

La convocatoria de Jeltsch, sin embargo, resultó bastante sorprendente, ya que Yann Aurel Bisseck, titular en el Inter de Milán, no fue tenido en cuenta pese a su convincente actuación ante Grecia en su debut como titular durante la primera concentración de Klopp .

Mientras tanto, el Stuttgart corre el riesgo de perder a Chabot, cuyo contrato, como los de otros muchos titulares , vence en el verano de 2028. No obstante, según parece, todavía no se han mantenido conversaciones concretas para prolongar su vinculación.