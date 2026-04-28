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Un jugador del Real Madrid se burla de Alexander-Arnold desde el banquillo: las imágenes se vuelven virales

Real Madrid

Dani Carvajal restó importancia al rendimiento de su compañero Trent Alexander-Arnold el viernes. Este martes se difundieron imágenes en las que se le ve criticando al inglés desde el banquillo.

El viernes no entró ni como suplente ante el Betis (1-1), y la prensa española habla de un enfrentamiento con el técnico Álvaro Arbeloa.

Aunque no entró en el once, la señal televisiva española se fijó en él y captó su comentario sobre una jugada del inglés.

En la jugada, Carvajal gesticula para indicar que Alexander-Arnold camina en lugar de correr al regresar para ayudar.

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Finalmente, el Real Madrid no pudo ganar al Betis, lo que deja al FC Barcelona a un paso del título liguero.

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