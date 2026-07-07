Givairo Read parecía que iba a dejar el Feyenoord para fichar por un gran club europeo. Sin embargo, el lateral derecho aún no se ha marchado y, según una entrevista con Voetbal International, no le importaría seguir un año más en De Kuip.

«No sé qué pasará; todo puede ocurrir. No siento que deba marcharme del Feyenoord: me encuentro bien en el equipo y tengo buenas sensaciones con el nuevo entrenador, pero nunca se sabe», afirma Read, dejando todas las opciones abiertas.

A principios de año estuvo cerca de fichar por el Manchester City o el Bayern de Múnich; la opción alemana sigue abierta, aunque desconoce los detalles porque se ocupa su agente. «Varios clubes se han interesado», admite.

Seguir en el Feyenoord es una opción: «Aún no he sido campeón con el club, y ese es mi objetivo. Si todo va bien, lo lograremos esta temporada».

Otro objetivo de Read es jugar con la selección holandesa. «Tengo buena competencia con Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida; son muy buenos jugadores».

«Pero también debo creer en mí mismo. Me encantaría debutar esta temporada con la selección holandesa», afirma el ambicioso Read, que el año pasado jugó un partido con la selección sub-21.

Read tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2029 y Transfermarkt estima su valor en 25 millones de euros.