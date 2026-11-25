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Gonçalo Borges está progresando en el Feyenoord, según el periodista que sigue al club Martijn Krabbendam en el Dick Voormekaar Podcast. El delantero portugués parece contar cada vez más con la confianza del entrenador Giovanni van Bronckhorst.

«Me gustó cómo salió Borges desde el banquillo contra el Excelsior y el FC Porto», comienza su análisis Krabbendam. «Parece que ha cambiado el chip. Antes intentaba regatear a ciegas y a ver qué pasaba, pero eso se acabó. Borges levanta la cabeza, pasa el balón y sigue moviéndose. Y con una acción individual puede marcar diferencias».

«Si Borges sigue progresando así, es un jugador que todavía puede aportar mucho al Feyenoord», augura Krabbendam, esperanzado. «En el Feyenoord deben estar contentos, porque no llegó gratis. Tiene mérito, porque lo daban totalmente por perdido».

Krabbendam también analiza la sorprendente titularidad de Shaqueel van Persie el martes contra el Porto. «Es un tipo de jugador distinto a Nacho Ferri, pero no tuvo un partido fácil frente a los centrales del Porto».

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«En varias fases se vio que Van Persie tiene una técnica excelente y que es un buen jugador para combinar. Tocar de primeras y seguir moviéndose. Van Bronckhorst puede variar más, esa fue también la explicación», señala Krabbendam.

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El periodista cree posible que Van Persie empiece el domingo en el banquillo en el clásico contra el Ajax. «Después de la rueda de prensa, me dio la impresión de que Ferri volverá a jugar el domingo. Eso es lo que quieres tener en un gran club: poder elegir entre distintos tipos de jugadores. Ahora pueden hacerlo en ataque».

Florian Kastenmeier también parece que volverá a ocupar la portería del Feyenoord. El guardameta alemán fue el elegido el martes por delante de su compatriota Tjark Ernst y tuvo una actuación meritoria. «El problema en la portería con Kastenmeier también parece resuelto ahora».

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Krabbendam sabe que habrá mucha presión en el encuentro de este fin de semana contra el Ajax. «El domingo hay que ganar ese partido en De Kuip. El Ajax no está jugando de maravilla, pero basta con mirar la plantilla que tiene, el banquillo y los cambios que puede hacer. Y compararlo con el banquillo del Feyenoord. Hay un mundo de diferencia entre los cambios que pueden hacer el PSV y el Ajax y los que puede hacer el Feyenoord».

«En el Feyenoord entra Van den Elshout», pone como ejemplo el periodista. «No es un jugador con el que puedas hacer algo distinto. Es un jugador que cumple con su trabajo, pero no es un Julian Brandt con no sé cuántos partidos internacionales a sus espaldas. El PSV da entrada a Ricardo Pepi, Paul Wanner y muchos más. Pero esto ya lo sabía todo el mundo de antemano y seguirá siendo así por ahora».